“孩子每天究竟需要睡多久？”这是家长们普遍关心的问题之一。近日，美国睡眠医学会给出答案。

新生儿。新生儿尚未形成较为恒定的生物钟，难以区分白天和晚上。每天推荐睡眠时长为：1周大的新生儿每天睡眠16~17个小时；1~4个月，每天睡眠14~16个小时。新生儿每天睡眠时间切勿低于11小时，否则影响正常发育。

婴儿。婴儿整段睡眠时间比新生儿长。一般，4~12个月大的婴儿，每天睡眠12~16个小时。美国睡眠医学会专家表示，此时家长应帮孩子保持有规律的小睡，每天睡眠时间不低于10个小时，否则会影响正常发育。

幼儿和学前儿童。这个阶段，孩子更活跃，睡眠对其成长也更重要。1~2岁的幼儿，每天推荐睡眠时间为12~14个小时；3~5岁，每天推荐睡眠时间为11~13个小时。

小学生。孩子上小学后，只有睡眠充足，才能保证一天的活动和学习效率。所以，建议6~12岁孩子，每天保证9~12个小时的睡眠，不要少于8个小时，否则会严重影响学习效率。

中学生。这个阶段的孩子仍然处于成长发育期，学习压力逐渐增大，睡眠时间相对减少。美国睡眠医学会专家建议，13~18岁孩子每天睡眠时长应为8~10个小时，少于7个小时，会精神不集中、运动量减少，严重影响学习效率。

为了确保孩子养成健康的睡眠习惯，家长除了了解不同年龄段的睡眠需求和建议睡眠时长，还应该学学美国儿科学会提出的有效睡眠建议。

1.树立榜样。身教重于言教，家长保持健康睡眠习惯就是对孩子最好的教育。

2.养成良好的作息习惯。明确起床、吃饭、小睡、玩耍、洗澡、睡前故事、睡眠等具体时间，孩子到什么时间就要做什么事，准时就寝和起床很关键。

3.增加亲子互动。与孩子一起玩耍、散步、打球等，有助燃烧热量，提高睡眠质量。

4.严格控制看屏幕时间。电子屏幕散发蓝光，会严重扰乱人体生物钟。因此，家长应严格控制孩子看电子屏幕时间，尤其是睡前。（徐 江 编译）