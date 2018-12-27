生殖健康管理铸就患者满意的“生命之河”

生殖健康管理部主要的业务范围为孕前优生检查和妇女保健，围绕核心业务，部门成立三年来不断加强医疗服务内涵和品质，使得人民群众就医获得感增强，为广大备孕夫妇及女性朋友提供贴心、便捷的医疗服务。

免费开放孕前优生检查咨询服务，享受专业化优生指导

生一个健康的宝宝是每个家庭的心愿，然而，不良的遗传、行为及环境等因素随时会影响胎儿的健康，发生出生缺陷，在我国，出生缺陷发生率高达5.6%，而这已经成为婴儿死亡、儿童残疾的主要原因。一个患儿的出生，给家庭带来的痛苦无法衡量，给社会带来的压力不言而喻。在科技不发达的年代，我们对此束手无策，而今天，随着医疗保健水平的提高，孕前优生健康检查已成为出生缺陷以及预防的重要手段，可切实减少出生缺陷的“发生”，是低成本高效益的预防措施，这对于提高出生人口素质有着极其重大的意义。经过几年的努力，山东大学附属生殖医院的孕前优生检查工作已经形成了相对完善、成熟、人文的服务模式。为倡导群众建立孕前优生检查的良好生育习惯，向大众传播优生优育的知识，指导群众科学备孕，生殖健康管理部的孕前优生咨询门诊一直坚持免费开放，三年来已经有近万名群众免费开放

医疗、生活和心理的一站式备孕服务模式给患者吃了定心丸

近三年来生殖健康管理部注重的是备孕夫妻整体身心状态的提升。除传统的医护团队外，还整合了院内营养指导、心理咨询等协作服务团队，为备孕家庭提供一站式、全方位的服务，倡导他们建立健康生活方式，受益终身。医院还承担市妇幼保健和计划生育指导中心优生科普讲堂。2018年，与济南市槐荫区妇幼保健和计划生育指导中心开展技术协作，承担了孕前优生科普讲堂。利用好槐荫区妇计中心每周集中孕前优生检查时间，由医院派出专业技术力量，免费对备孕夫妻进行授课，就备孕、产前等过程中的健康知识进行宣教并接受群众健康咨询。充分发挥基层人口学校的优势，与槐荫区妇幼保健计划生育服务中心一起探索新形势下健康促进与教育的模式和策略，采用不同形式向大众普及优生科学及生殖健康知识。截止目前，已开展孕前科普讲座50余堂，解决备孕夫妇的困惑，给予专业指导，为减少出生缺陷，提高人口质量贡献我们的一份力量。

妇女保健联合工作为生殖健康保驾护航

据了解医院除常规的妇女保健工作外，山东大学附属生殖医院还承担了济南市槐荫区“两癌筛查”工作，生殖健康管理部作为执行科室，高效、高质量地完成了该项工作，得到了筛查群众及卫生行政部门的一致好评。项目实施过程中坚持实施“检前沟通、检中引导、检后随访”的工作思路，密切关注筛查阳性的对象，指派专人定期随访阳性个案、制定电子表格详细记录进一步检查情况，保障了筛查对象的全程追踪、全程关注。联合山东省立医院开展乳腺钼靶检查，转诊及时有序，提高了两癌的早诊早治率。充分利用信息化手段，使用信息系统管理筛查对象，动态全程掌握筛查居民情况，提高了项目管理效率、提高了项目实施效益。生殖健康管理部先后数次参加上级培训班，参加各级各类学术会议，邀请省市专家培训全区项目人员，多次组织科内项目知识交流研讨，不断加强业务知识学习、提高工作水平。另外，深入项目实施街道对项目人员进行方案解读、宣传发动、科普知识的培训，提高了基层队伍的业务能力、提高了群众参与检查的积极性。培训工作有效开展顺利保障了项目的持续开展。

与此同时利用现场宣教节省出来的时间组织了准妈俱乐部，旨在为准爸妈们打造一个温馨诙谐的园地，敞开心扉，让医护患近距离互通有无，解决疑难问题。通过专家座谈、游戏抢答、冥想训练等相结合，激发了准爸妈的热情。内容直击不孕症患者高度关心或存有大量误区的知识点。同时提升了专家大讲堂的专业性，是对宣教课堂的有效补充。大讲堂通过邀请医院专家做客，围绕各种热门话题进行讲解，让准爸妈有更多的机会和医护人员接触，提问自己最关心的问题，并得到满意而准确的答复，有利于树立医院专家权威性。专家们也摆脱了单纯说教的模式，以崭新的形象走到准爸妈中间，去了解他们最关注的问题，为后续更好的完成临床工作提供有力支持。

随着互联网技术的发展，深受直播间运行模式的启发，2017年4月开通“听我说”直播间，护士与专家在线授课6节，课程内容覆盖试管婴儿各个就诊环节的知识、流程及答疑释惑，注重饮食调理的引导，孕前保健，穿插心理咨询师在线心理疏导，均为免费公益课程，开播不到2个月已吸引粉丝近6000人，得到广大病友的好评。既能节约病友时间，面向全球同步直播的形式可以让每个角落有序有的各类人群均能获得相应的知识，并且可以反复听课，在线答疑。直播间的定位不仅仅是传播知识，更重要的是正能量得到传播，在每堂课程中我们都尽可能鼓励听众，讲者不仅仅是“讲”，更重要的是散发出个人魅力与同理心，让听众踏实、放心，让正在孕途中的病友们既能获得智慧又能感受和塑造积极心态。

通过精心组织、广泛发动，科普宣传到位充分利用易拉宝、宣传册页、科普讲座等多种媒体形式广泛开展两癌宣传知识，尤其是开办两癌筛查微信公众号，定期推送相关知识，同时发送电子体检报告，形式新颖、功能实用，兼具了方便性和实用性，既宣传了科普知识、提高了群众主动参与检查的积极性，又节省了项目成本、提高了项目的成本效益。多元化的健康教育活动调动了群众的自我保健意识，推动了项目的持续发展。

启动“生命之河”大型公益项目，提高群众满意度

罹患鼻咽癌的21岁小姑娘西西（化名）冻存了卵巢组织，为5年后乃至10年后的西西保留了“生的希望”。经过肿瘤医生的建议，远在福建的西西一家来到了山东大学附属生殖医院，经过妇科专家韩婷与实验室专家李梅共同缜密的系统评估后，西西的各项指标良好，非常适宜做生育力保存手术。经过考虑，西西决定，在化疗前进行生育力保存，通过腹腔镜微创手术，获取卵巢组织冻存，等到癌症临床康复后再移植到她的体内，以保留其生殖功能和卵巢的内分泌功能。据医院专家介绍，近10年来，女性患者生育力保存的研究取得了长足的进步，这一技术在美国、日本等发达国家已经十分普及。经过伦理委员会、专家委员会等权威部门的认证，这一技术已成为人类辅助生殖研究的衍生技术。“生命之河”爱心公益项目，共资助50例患者，给予每位符合条件的患者5000元的爱心善款。关注女性生殖健康，就是关注民族的未来。“生命之河”公益项目，不仅仅是保存癌症患者的生育力，更重要的是希望通过该公益项目的实施，能够维持癌症患者的女性特性，使癌症患者接受治疗后能够如正常女性一般生活，并在全社会呼吁关注女性生殖健康，实现该公益项目更高的社会价值。

健康是人民生活幸福之本，是经济社会发展之基，良好的健康基础是实现社会振兴发展的坚强保证，也是人民的共同愿望。生殖健康管理部愿承担起更多的社会责任，回馈社会，回馈人民群众。（山东大学附属生殖医院供稿）