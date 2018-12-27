儿童感冒进入高发期　谨慎用药避免入误区

随着冬至过后，数九天到来，省城各大医院儿科就诊人数又在激增。实际上，每年同时期，都是幼儿感冒高峰。太原市妇幼保健院儿科专家提醒，按照往年情况来看，春节前后呼吸道疾病高发，广大家长切不可掉以轻心。对此，山西晚报记者采访了相关专家，就儿童感冒一些就诊误区，以及日常预防注意事项进行了咨询。

是否就医要根据病情定

太原市妇幼保健院儿科专家表示，如果孩子出现感冒症状，家长护理时，要细致观察孩子的病情，要不要去医院，可以观察孩子的精神状态。如果孩子发烧温度虽高，但精神状态尚好，服药退热后仍能笑能玩，与平时差不多，表明孩子病情不重，可以在家中继续观察。如若孩子精神萎靡、倦怠、表情淡漠，甚至出现神经系统症状，如抽搐、喷射性呕吐，则提示病重，应赶快去医院。

同时，家长还要注意观察孩子面色。如果孩子面色如常或者潮红，可以安心在家中护理。若面色暗淡、发黄、发青、发紫，眼神发呆，则说明病情严重，应送医院。如果发现孩子皮肤发紫、变凉，则提示循环衰竭，一旦遇到这种情况，需要立即就医。

专家提醒，轮状病毒、诺伦病毒引起的腹泻最怕脱水，可以给患儿服用益生菌和补液盐。这些常用药在药店均能购买，不用特地到医院配。

避免交叉感染慎用抗生素

太原市妇幼保健院专家表示，有些家长一发现孩子发烧，就会半夜赶到医院挂急诊，其实发热短于3小时内，是很难通过体检或血液检查找到发热原因的，发热头三天，没有伴随其他不适症状，可以在家退热观察。如果已经发热超过38.5℃，家长就应该给孩子服用退热药物，然后再来医院就诊，以免在就诊过程中出现热性惊厥。小儿发热情况因人而异，主要观察其整体精神状态。但是，三个月以内的患儿发热尤要引起注意。大一些的患儿本来只是单纯发热，并不伴随腹泻、呕吐等其他症状，来医院排队就诊，可能会被交叉感染。

有些家长一看到孩子生病就惊慌失措，给患儿服用抗生素误以为能退烧，事实上，发热、咳嗽等疾病初期，以病毒性感染占了很大比例，不主张使用抗生素。抗生素只针对细菌和一些支原体等微生物，乱用抗生素不仅不会缩短疾病的病程，反而可能会产生一些副作用，比如药物过敏、耐药、肝肾受损等。因此，在使用抗生素时，一定要经过医生诊断，需要使用时，一定要足量、规范地去使用。

预防儿童感冒从日常做起

冬季预防儿童感冒，首先要从日常防护开始，教育孩子保持良好的个人卫生习惯，避免接触呼吸道感染患者。出现流感样症状后，要保持良好的呼吸道卫生习惯，咳嗽或打喷嚏时，用纸巾、毛巾等遮住口鼻，咳嗽或打喷嚏后洗手，尽量避免触摸眼睛、鼻或口。家庭成员出现流感患者时，要尽量避免相互接触，当家长带有流感症状的患儿去医院就诊时，应同时做好患儿及自身的防护（如戴口罩），避免交叉感染。幼儿园、学校要落实晨午检制度，出现集体感染事件时，学校应尽早对患儿采取隔离措施，建议患儿居家休息，避免其与班级内未感染孩子接触，减少疾病传播。

疾控专家表示，接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，可以显著降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险。