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冬季咽炎发作　中药真能代茶饮？

2018年12月27日09:10 来源：山西晚报

　　嗓子痒、有异物、恶心干呕……进入寒冷干燥的冬季后，不少人备受咽炎的折磨。为了缓解症状，人们常会选择一些中药代茶饮，例如泡金银花、胖大海、甘草等。省中医附属医院肺病科主治医师韩冬说，这些中药作为代茶饮是可以的，但饮用方法很重要，一定慢饮润咽喉，快速大口喝下就没有作用了。

　　“金银花有清热解毒功效，适用于咽喉肿痛或是急性咽炎患者，适合体质平和或内热者服用。”韩冬提醒，脾胃虚寒者（如经常肚子疼、腹泻、腹部发凉、手脚发凉）不宜用金银花泡水。而且，金银花泡水和泡茶类似，冲泡两三次即可，隔夜后不宜再饮用。

　　用胖大海泡茶饮服，可生津润燥、化痰止咳、养阴润肺，有效地防止咽喉干燥等不适，常用3-5枚在沸水中泡饮，或制作大海冰糖饮，或与桔梗、蜂蜜制作大海桔梗茶。不过，韩冬表示，胖大海性味甘寒，不宜长期饮服，脾胃虚寒、脾肾阳虚者不宜选用，慢性结肠炎、大便溏泻者也不宜选用。另外，胖大海主要适用于风热、肺燥引起的咽痛音哑，风寒、肺肾阴虚引起的声音嘶哑不宜选用。

　　“甘草虽能泻火解毒、润肺祛痰止咳，但中医诊断为湿阻中满、呕恶及水肿胀满者禁服。”韩冬说，如果是脾胃虚弱、中气不足者，常与人参、白术、茯苓同用。用于咽喉肿痛、咽炎时，可单用煎服，亦可与桔梗同用，可以增加解毒利咽的功效。（张婷）

(责编：许晓华、杨迪)


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