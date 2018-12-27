主讲人：南方医科大学珠江医院药学门诊副主任药师喻姗姗、药学部主管药师刘 晶

每个家庭都会备有一个“药箱”，可能是抽屉，也可能是书柜。从孩子到老人，各种各样的药堆得满满的，找起来十分麻烦。到底哪些药品适合家庭药箱？家庭备药需要注意哪些细节？

居家必备7种内服药

根据家庭成员的构成，家庭药箱应覆盖内服药、外用药、特殊人群和辅助用品四大类别。

内服药。这类药物可选择常见的感冒药、解热镇痛药、止咳化痰药、止泻药、通便药、抗过敏药、助消化药，一般不推荐储备抗菌类药物。

外用药。这类药物主要是外用消毒药，如75%乙醇（酒精）、碘伏等。其他外用药可准备云南白药、风油精等，创可贴、灭菌医用棉签、纱布、绷带等卫生材料也要备齐。

应急药物。家中如有特殊疾病患者，还应按医生建议准备常用应急药物。如心血管疾病患者准备硝酸甘油、阿司匹林，哮喘患者备好硫酸沙丁胺醇气雾剂等。

辅助用品。家庭药箱还需要一些储存辅助用品，如小药箱、方便小药盒、定时药盒、切药器、研磨器等。

内服药是家庭药箱的“主力”成员。以下是推荐的备用药品。

感冒药。通常，口服感冒药是家庭药箱的常见成员，可备酚麻美敏片、维C银翘片。感冒是自限性疾病，一般不用药物治疗，多休息、多喝热水也能自愈，但服药可缓解症状。需要留意的是，很多感冒药含有相同成分，一定要仔细看说明书，避免重复用药，严格按推荐剂量和用法服用。

使用中成药时最好能分清风热感冒、风寒感冒或流行性感冒，不同类型使用的药物不同。

解热镇痛药。常见的有布洛芬混悬液、对乙酰氨基酚片，可缓解感冒后发热、头痛、关节痛等症状。

需要注意的是，有胃病、消化道溃疡病史的人慎用。疼痛症状明显加重或出现新的疼痛症状，以及连续用药3天仍无法缓解症状的患者，要去咨询医生。

止咳化痰药。止咳可备氢溴酸右美沙芬片、蛇胆川贝枇杷膏；化痰药物可以选择盐酸氨溴索片、乙酰半胱氨酸颗粒等。目前，针对干咳，氢溴酸右美沙芬是唯一一种非处方中枢性镇咳药，市售的有糖浆和片剂。日常生活中，人们常常也选用中成药止咳，但中医讲究辨证施治，缺乏辨证往往很难起到作用。

止泻药。一般可备口服补液盐散、蒙脱石散。口服补液盐散能预防和纠正腹泻导致的脱水。蒙脱石散是一种高效消化道黏膜保护剂，同时可改善肠道的吸收和分泌功能，有效阻止病原微生物的攻击。

腹泻患者最好在发病初期就医，诊断是感染性还是功能性，是细菌感染还是病毒感染，是由于食物中毒、消化不良还是受冷。

通便药。乳果糖不会被人体吸收，可以通过促进结肠蠕动，缓解便秘，尤其适宜老年人、孕产妇、儿童及术后便秘者。但便秘不应单纯依赖药物治疗，还应从改变生活方式、改善饮食习惯入手。

抗过敏药。氯雷他定是抗组胺类抗过敏药，适用于皮肤、食物及药物过敏等。除了片剂，还有儿童使用的糖浆和滴剂。

助消化药，如多酶片、消食片等。

五大常见药品标注语要了解

1.识别处方药和非处方药。

处方药必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用；非处方药的包装上有“OTC”字眼，不需要处方即可购买，市民可根据需要选购，按照说明书使用。甲类是红底白字；乙类是绿底白字，安全性更高。

2.分清药名避免重复。

区分药品通用名、商品名。通用名是药品的法定名称，每种药品只有一种通用名，在包装上的字体大、醒目。同一通用名称的药品会有不同生产厂家，每个厂家为了树立品牌会再注册一个独特的名字，就是商品名，在包装上的字体比较小。

看清药品成分，避免重复用药。部分中成药里也添加了西药成分，仔细分辨才不易造成重复用药。

3.关注文号辨真伪。

药品批准文号是药品生产企业依法生产药品的合法标志，千万不要购买和使用无批准文号标注的“药品”。同时，还要分清药品与保健品。药品批准文号为“国药准字”；保健品批准文号为“国食健字”。

如果实在没有把握，可去国家市场监督管理总局的官方网站进行查询。

4.区分有效期、生产日期。

生产日期指的是药品的出厂日期；有效期是药品在规定的贮藏条件下，质量能够符合规定要求的期限，一般是指药品未开封时的使用期限。需要提醒的是，一旦打开了外包装，药品的使用期限会明显缩短，特别是瓶装药、袋装药和液体制剂。

5.慎、忌、禁用勿混淆。

慎用：用药需小心谨慎，但并非绝对不能使用，需在医生及药师指导下使用，尤其是小儿、老人、孕妇以及心、肝、肾功能不好的患者。

忌用：避免或最好不用。药物可导致的不良反应较为明确且发生不良后果的可能性大。

禁用：绝对禁止使用，是最严重的警告。

家庭备药遵循四大原则

一般来说，家庭备药需遵循四大原则。

第一，根据家庭人员的组成和健康状况备药，注意老人、小孩与孕妇的用药；严禁混入可导致家庭成员过敏的药物。

第二，选择不良反应较少的非处方药。

第三，选择疗效稳定、用法简单的药物，如口服药、外用药等。

第四，选择常见病、多发病用药。家庭备药一般只是作为应急处理或方便，不需要面面俱到。

如何妥善保管

需要提醒的是，家庭中准备的药物一定要妥善保管、安全使用。

远离儿童。若家中有孩子，最好使用带锁药箱，放置在孩子不能触及的地方；经常教育孩子不得擅自使用药物；不要随意在他们面前服药，避免效仿。

妥善保管。药物开封后，最好保留包装、注意有效期，严格按照说明书贮藏，一般是防高温，避免光照、潮湿，隔空气保存。此外，要时常留意药品的性状，建议每半年清理一次，避免随意用药，比如自己开处方、擅自更改剂量、大量囤药等。