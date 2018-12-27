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腰背痛，强脊的弱信号

上海市第六人民医院肾脏内科主任医师 薛 勤

2018年12月27日08:04 来源：人民网-生命时报

小王近几周腰背部疼痛，有时感觉发僵，严重时会半夜痛醒，翻身困难，早晨起来或久坐后起立时腰部发僵明显，活动后能减轻。后到医院检查，小王被确诊为强直性脊柱炎，但已有受累关节的骨质破坏和部分融合，错过了最佳治疗时机。原来小王近几年一直会有发作性腰背部酸痛，但由于有时能自行缓解，所以没有重视。

强直性脊柱炎是一种慢性风湿性疾病，该病的发病高峰年龄通常在15~35岁，男女患病之比为5：1。由于本病发病早期症状隐匿，很多患者早期会有腰背部痛或发僵，髋部、臀部或大腿根部交替性疼痛等问题，但患者往往会忽视。随着病情进展由腰椎向胸、颈部脊椎发展，出现疼痛、僵硬、活动受限，到晚期出现脊柱弯曲畸形。造成驼背、行走困难等严重残疾。我国约30%~45%的患者是从外周关节开始发病，以单侧、非对称性关节肿痛多见。

强直性脊柱炎患者从最初的症状出现到明确诊断的间隔时间可达5~10年，很多患者因此丧失了最佳治疗时机。故强直性脊柱炎的早期表现必须得到重视，患者应及时就诊，以防残疾。▲

(责编：许晓华、杨迪)


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