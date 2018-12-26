2018年12月23日，新氧第四届亚太区医美行业颁奖典礼在京召开，出席嘉宾有中国医师协会美容与整形分会候任会长与上海同济大学教授附属东方医院整形外科主任江华、中华医学会整形外科分会主任委员与联合丽格第一医疗美容医院院长郭树忠、新氧创始人兼CEO金星、KSG思尔根医学实验室创始人金雪坤，还有分别来自中国、韩国、日本、泰国等地的数百位医生和医院管理者，以及数十位整形达人盛装出席。

图为2018年新氧医美盛典的部分获奖医生

此次盛典由新氧平台举办。据介绍，新氧成立于2013年，首创医美电商平台，医美机构名码标价，消费者“货比三家”。目前拥有3500万用户，吸引31408名医生入驻。2018年9月，新氧获得7000万美元E轮融资，成为唯一进入E轮的医美平台。

医美2018，冰与火之歌

新氧创始人兼CEO金星发表了主题为《医美2018，冰与火之歌》的演讲，他表示：医美行业每年平均增速为20%-30%，按照现在千亿级的体量，其实是一个非常高的增长速度。受众也是越来越广，我们自己亲身的感受，周围越来越多的朋友对医美产生了兴趣。但另一方面，医美机构正在大面积地亏损，这个数字可能很难准确地拿到，很多人认为在整个中国的医美行业当中只有30%的机构是盈利的，甚至有更悲观的人认为盈利的机构只有20%。我们也看到很多医美机构都在转让，过去几年医美行业一方面每年有大量的新开设的机构，但另外一方面有很多机构倒闭。它呈现了一个非常高流动性的状态。

图为新氧创始人金星在2018年新氧医美盛典的演讲现场

金星认为，大面积的亏损，是因为机构都集中在一二线城市，做一样的东西。新氧合作的医美机构有7000余家，覆盖351个城市，其中41.8%的医美机构集中在前10名城市。有特色的医美机构占比不到10%，绝大多数是综合型的医美机构，没有特色项目，什么都能做。

所以，看整个中国医美行业，不能把它当成整体来看，因为它是非常典型的本地化产品。金星判断，中国医美行业从整体来讲，未来五年仍然有巨大的成长空间，推动力主要来自于三四线城市的细分品类挖掘。

医美还是一个非常复杂的行业，也有巨大的价值。对机构来讲，一定要去思考自己的核心竞争力到底是什么。如果想不清楚这个问题，未来的几年可能是非常危险的问题。金星建议医美机构，一方面从战略的角度考虑区域下沉，另一方面考虑在品类上做进一步的聚焦。

产业互联网酝酿大机会

中国过去五年医美行业爆炸式增长，金星判断，一个代际更迭的机会正在潜移默化中到来。

互联网有可能把产业中一条线性的流程，变成网状的结构，这有可能极大地改变这原有的生产关系，形成产业互联网。

以医美行业为例，消费者以往依次接触营销人员、咨询师、医生、药品和设备、术后护理，是一条线性的流程。而在产业互联网平台上，消费者可以随时触达各个环节，让信息无缝对接。

这有什么好处呢？

比如，医生是医美市场中非常重要的环节。但是一个拥有二十年的经验的医生想自己开一个诊所，发现必须要懂营销、经营管理等等一系列东西。只有把这些都做好了，才能开成功的诊所。这其实是非常不合理的事儿，但是这就是产业的现状。

但金星认为，这是有办法通过产业互联网化去改变的。具体来说，要把这个产业的现状、各个生产要素放到平台上，利用互联网网络结构去重新解构它的生产力，让每一个单节点角色利用自己的专业技能去挣钱，而不用去受到其他因素的影响。

上海同济大学教授附属东方医院整形外科主任江华在典礼现场接受采访时表示：“现在从业人员比较多，是一件好事，促进行业发展，但是面临的问题也是非常严重的。消费者选择医疗机构的时候要非常谨慎，因为我们的人才队伍不具备适应当今整个行业发展的能力，也就是我们的人才队伍当中有相当一部分是鱼龙混杂、参差不齐。”

产业互联网平台的建立，无疑可以让信息更透明，同时也让好医生的时间被更有效地利用起来。