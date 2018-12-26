市场监管总局：原料不符合食安国标 婴幼儿谷类辅助食品不得使用

人民网北京12月26日电（董童）25日，为规范婴幼儿谷类辅助食品生产经营行为，落实生产经营者主体责任，加强监管，防范风险，严惩违法违规，保障婴幼儿食品安全，市场监管总局组织于官网发布《关于进一步加强婴幼儿谷类辅助食品监管的规定》（以下简称《规定》）。规定指出，婴幼儿谷类辅助食品生产企业应当严格执行原料进货把关义务，不符合食品安全国家标准的原料，一律不得使用。并且要求生产企业真实记录和保存食品质量安全信息，确保食品可追溯。

规定明确，婴幼儿谷类辅助食品生产企业应当按照《中华人民共和国食品安全法》等法律法规、食品安全国家标准等相关规定，严格组织生产，保证婴幼儿谷类辅助食品的安全。同时，应当严格落实食品安全主体责任，企业主要负责人要对本企业的食品安全工作全面负责，设立食品安全管理机构，配备专职或者兼职的食品安全专业技术人员和管理人员，明确岗位职责，建立并严格执行食品安全管理制度。 还应当严格落实出厂检验制度，检验不合格的，一律不得出厂销售。每年应对该体系的运行情况进行自查应不少于1次，保证其有效运行。

通知强调，婴幼儿谷类辅助食品生产企业应当严格执行原料进货把关义务，不符合食品安全国家标准的原料，一律不得使用。婴幼儿谷类辅助食品生产企业每年对大米、小米等主要原料供应商开展现场审核评估应不少于1次。使用大米为原料生产婴幼儿谷类辅助食品的生产企业，要对每批次大米的铅、镉等重金属项目进行查验。生产婴幼儿谷类辅助食品要具备完整的生产工艺流程，应以谷物（大米、小米等）为主要原料进行生产。

通知要求，婴幼儿谷类辅助食品生产企业应当严格执行食品添加剂使用规定，按照《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760）、《食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准》（GB14880）及其增补公告等标准要求使用食品添加剂，严格把控食品添加剂和营养强化剂的使用量，不得超范围、超限量使用食品添加剂。

通知还提出，婴幼儿谷类辅助食品生产企业应当加强标签标识管理，按照食品安全国家标准规定要求进行标识标注。标签标注“婴幼儿食用”或“6个月以上婴幼儿食用”等表明专供婴幼儿食用的用语、图案的，应当真实、准确，其产品应符合食品安全国家标准关于“婴儿”或“幼儿”定义的要求；其广告应当真实、合法，不得含有虚假或者引人误解的内容，不得欺骗、误导消费者。 不得以虚假、夸大、使消费者误解或欺骗性的文字、图形等方式介绍食品，也不得利用字号大小或色差误导消费者。

通知最后要求，省级、设区的市级市场监管部门要以商场、超市和母婴店为重点，统筹城市、乡镇、农村等不同地区，兼顾线上、线下两种销售渠道，加强婴幼儿谷类辅助食品监督抽检工作，依法处置不合格食品及其生产经营者。