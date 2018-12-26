滑膜炎、腱鞘炎……这些病去手外科更对路！

集骨科、神经科和外科与一体的手外科是针对手部问题的专业科室，除了“断指再植”，手部滑膜炎，手部囊肿和腱鞘炎等疾病外，手部类风湿等也可以到手外科进行治疗。

滑膜炎：这种常见病很多人想不到手外科

关节滑膜炎是由关节劳损，关节滑膜受刺激而产生炎症，女性在孕期或在更年期分泌液失调滑膜水肿一种病变，手部关节滑膜充血肿胀等是其早期症状。临床上滑膜炎发病率高但就诊率不高，由于不知道是什么病，到手外科就诊很少。张友乐指出，发现手部关节肿胀疼痛，应先到医院做相关的检查，除外风湿、类风湿等特异性骨关节疾病，再选择相应的治疗措施。确诊是非特异性滑膜炎治疗初期应先以药物治疗为主，病情无法得到缓解时再进行手术介入治疗。患者在日常生活中避免引起创伤或劳损的运动，减少发病手指负重及屈伸活动。药物治疗与理疗有利于关节积液吸收。若积液量多，适当予以制动，利用积液的吸收，不建议手法按摩，怕会加重病情。

“滑膜炎是手部常见病多发病，很多人以为手部关节疼就是关节炎，就对病情丧失了信心。但其实手部滑膜炎和手部关节炎是一种病的两个不同阶段，滑膜炎属于早期的关节炎，如果及时治疗是可以治愈的。”手部滑膜炎早期一般以急性为主，如果不与重视，治疗不及时就会演变成关节炎，因此要及早进行正确治疗。

手部囊肿：大部分都不是“癌”

“手上肿了包，这是不是什么恶性的肿瘤啊。”手指或腕背莫名其妙长了个包块，在手外科门诊这类的病人很多，病人常常带着这些疑问到门诊就诊。张友乐教授指出，其实大部分的软组织包块是囊肿。手部囊肿其实并不可怕，并不是普遍意义上的“肿瘤”或者“癌”，这些手部囊肿中不存在肿瘤细胞。

腱鞘囊肿是手部最常见的一种肿物，囊肿中没有肿瘤细胞，这种病变多见于青年及中年，女性多于男性。“腱鞘囊肿最常见于腕背，其次多见于手指掌侧屈指肌腱腱鞘上。”腱鞘囊肿在发病初期可挤压破裂待自行吸收，但是后期复发的机会多。当然，对于反复发作的患者也不必太过担心，可选手术切除治疗。

还有一种常见的手部囊肿为表皮样囊肿，它又被称为包涵囊肿。“其病因多由外伤将上皮组织带入深部造成。因手掌侧受伤机会多，囊肿多位于手掌或手指掌侧。”这种囊肿除生长缓慢外，没有其他特别明显的自觉症状。患者自己可以感受到肿物软无弹性，有时有轻压痛，触之似有波动感。“有时囊肿生长在指骨内，X线片可见指骨上有圆形或椭圆形边缘锐利的透明区。”这种囊肿手术切除整个囊壁，且术后复发机会很少。

腱鞘炎：键盘侠、手机族最易受累

经常玩手机，造成长时间手指过多的活动，加大了肌腱与腱鞘的摩擦，产生了一种以往很少在年轻人发生的疾病--腱鞘炎，称之“手机综合征：”或“间盘手综合征”。患者发现手指屈伸活动疼痛，后发展成活动受限，原以为休息两三天就会好的症状，一缓就是持续好几个月，发展严重的时候手指不能伸直。

对于该类型的“腱鞘炎”，张友乐提醒，“腱鞘炎症状较轻时，建议保守治疗：避免长时间握持、玩手机、敲键盘等导致损伤的手部运动。”患者可适当休息，减少手指负重的活动，同时还可口服或者局部外用消炎镇痛药，缓解局部症状。“我们医院有一种自主研发的正骨洗药，一般一到两个疗程能很好地改善病况。但部分患者仍不见好转，可以进行手术治疗了。”

手部类风湿：久治不愈是没找对科室

对于类风湿关节炎，手部关节是最容易受累，早期类风湿关节炎，活动期应在风湿免疫科进行传统化疗，一旦病情稳定并发生畸形与功能障碍时要到手外科进行治疗。选择“类风湿关节炎”的诊治科室很重要。许多患者不知道手部类风湿关节炎可直接通过手术可以矫正畸形，可以改善功能，导致患者药物治疗很多年，不知道自己畸形的手指可以矫正，功能可以重建。“早期类风湿关节炎如能控制肿痛，关节就不容易发生畸形。到后期关节畸变，关节疼痛与功能障碍。手科科对这类风湿免疫病人可以采用手术方法，矫正畸形改善功能，希望这类患者到手外科门诊咨询，提供帮助。”