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益胃润燥，壮腰补肾，喝玉竹白萝卜煲牛尾汤

陈映平

2018年12月26日08:45 来源：羊城晚报

　　冬至过后，又是一轮降温。中医专家提醒，此时进补不能大补，以免温燥伤肺阴。建议日常饮食多以润燥、平和的食物为主，当中首推萝卜。广东省人民医院中医科副主任医师林举择为你推荐一款有益胃润燥，壮腰补肾之功的玉竹白萝卜煲牛尾汤。

　　我国民间素有“十月萝卜小人参”的说法。农历十月前后的白萝卜不但是当令果蔬之一，更因为白萝卜具有的利咽化痰、消食顺气、润燥生津功效非常适合时下气候特点养生食疗之用。

　　白萝卜和牛搭配是绝配，本汤中选牛尾，一来牛尾膻味比较淡，少油腻，味道浓郁，口感舒适，更重要的是它富含蛋白质，营养丰富。中医认为，牛尾性温，有补气养血、滋养脾胃、壮腰补肾的功效，尤其适合体虚、术后或老少人士初冬进补之用。为了配合初冬的干燥气候特点，还加入了润肺汤料—玉竹。玉竹是广东汤中用来秋冬养阴润燥的常用汤料，其味甘，性凉，《本草经疏》中赞誉玉竹有“补益五脏，滋养气血”的功效，加入牛尾汤中还能增加汤品的鲜甜甘润口感和汤味。

　　玉竹白萝卜煲牛尾汤

　　【材料】玉竹20克，白萝卜500克，牛尾700克，生姜4片，桂皮5克，香菜少量。

　　【制作】白萝卜削皮切大块；牛尾剁成段洗净，用锅烧开水后加少许料酒飞水，之后用冷水冲洗干净。香菜切小段。将牛尾段、生姜片和桂皮放入瓦煲内，加入清水2500毫升（约10碗水量），武火煮沸后改文火慢熬2小时，之后放入白萝卜块再煲半小时，下香菜段和适量盐即可温服。这是4-5人量。

　　【功效】益胃润燥，壮腰补肾。

(责编：许晓华、杨迪)


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