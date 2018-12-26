矫牙如何选择牙套？ 牙医这么说……

寒假即将到来，许多家长都计划着假期带孩子来矫正牙齿，但又不知该为孩子选择哪种牙套。有很多家长对矫牙还心存顾虑，觉得戴一口“钢牙”很丑。那么，不戴“钢牙”也能矫正牙齿吗？中山大学孙逸仙纪念医院口腔科主治医师孔祥波表示，矫正牙齿对孩子的生长发育尤为重要，在牙套的选择上要因人而异。

大家所说的“钢牙”指的是传统的固定唇侧矫正，但现代矫正技术不仅有固定唇侧矫正，还有相对隐蔽的舌侧正畸，以及无托槽隐形矫正。孔祥波表示，各类矫治器都有其优缺点，具体到每一个人该适用于哪种矫治器，正畸医生会根据其年龄、牙颌畸形的性质和严重程度进行推荐。一般有以下几个矫治器：

金属托槽

传统金属托槽价格亲民，结实耐用，至今已有百年历史。托槽边缘特有的圆润化处理尽可能地减少了对口腔黏膜的不良刺激。

它的优点是经济实用，缺点是需要使用结扎丝或结扎圈，偶有钢丝的尖端会戳破口腔，或结扎圈会因为老化和染色而变色。因为牙面上各种复杂的凸起结构，口腔卫生不易保持，导致烂牙。而且金属色泽有碍美观。

透明陶瓷矫治器

随着成人正畸治疗的广泛开展，因职业或社交的要求，人们常常希望矫治器能尽量少外露或不外露。于是就有了各种半隐形或隐形矫治器的开发和应用，极大地满足了爱美人士的美观要求，透明陶瓷矫治器就是其中较为常见的一种。

透明陶瓷矫治器由坚固透明的生物陶瓷材料制作，呈乳白色半透明或完全透明，与牙齿色泽一致。戴在牙齿上远看仅有一条钢丝，不易被发现，具有漂亮美观的特点。

舌侧正畸矫治

舌侧正畸矫治技术是国际上近三四十年来兴起的正畸技术。它是将矫治器全部安装于牙齿的舌侧面进行矫正，外观上看不到任何正畸治疗装置，是一种美观程度很高的矫治技术。

不过，这种矫治器对正畸医生的技术要求高。此外，它的费用昂贵，刚戴上时舒适度略差，舌头体验不佳，同时对发音可能会有一定的影响，正畸期间口腔清洁难度大。

隐形矫治器

随着计算机软硬件技术、图像采集与处理技术、三维数字化成像及3D打印技术等的飞速发展，无托槽隐形矫治在正畸诊疗中开始广泛应用。相对于各种传统固定矫治器方法而言，隐形矫治器具有舒适、卫生、可摘、透明美观、精确高效等特点，并可实现三维可视化矫治效果的预测。

相比于传统固定矫治，隐形矫正贵一些，但比舌侧矫治要经济。另外，隐形矫治需要每天戴用20-22个小时（除了吃饭和刷牙以外的所有时间），每次戴用要使用咬胶来使其精确贴合，如果做不到这两点，有时会达不到预期的治疗效果，或者延长治疗时间。

一定要等到牙齿全部换完了才能矫牙么？

有家长问，小朋友是不是一定要等到牙齿全部换完了才能矫牙？孔祥波表示，如果是存在乳牙反颌、不良口腔习惯的小朋友，在3-6岁的乳牙期就可以开始矫牙；存在功能性错颌和骨性错颌早期的，在替牙期（7-12岁）也可以矫牙；超过13岁的恒牙期，可以矫正各类错颌畸形。

矫正期间该注意些什么？

“一般来说，整个矫牙大概需要2年左右的时间，4-6周复诊一次，这就要求我们要积极配合医生进行复诊。”孔祥波医师提醒，除此之外，饮食也要多加注意，尽量避免太硬或者太粘的食物，以免托槽脱落，如有脱落要及时联系主治医生进行复诊。同时，还要注意口腔卫生保健，学习正确使用牙线、牙缝刷、冲牙器等护牙工具，才能防止烂牙，终身拥有一口健康的好牙。