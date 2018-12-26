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鱼油≠鱼肝油， 你别傻傻分不清

陈辉 张秋霞

2018年12月26日08:43 来源：羊城晚报

　　鱼油和鱼肝油是常见的保健品，名字相似，很容易弄混，但两者的功效大有不同。广州中医药大学第一附属医院药学部孙虚主管药师就告诉你两者有何不同。

　　【鱼肝油】

　　鱼肝油是直接从鲨鱼、鳕鱼等海鱼肝脏中提炼出来的脂肪，其性状为黄色至橙红色的澄清液体，有特异的鱼腥臭。市面上的产品有保健品，也有OTC药品，主要成分是脂溶性维生素A和维生素D。

　　哪些食物有类似鱼肝油功效？维生素A的摄入可以通过猪肝、蛋黄、胡萝卜、红薯、牛奶、菠菜、柿子、橘子等食物来获得。维生素D可以通过吃一些脂肪含量较高的海鱼、动物肝脏、蛋黄和奶油来摄取，此外，适当的晒晒阳光也可以促进体内合成维生素D。

　　【鱼油】

　　鱼油是深海鱼体内全部油脂类物质的总称，其主要成分是ω-3不饱和脂肪酸，包括二十二碳六烯酸（简称DHA）和二十碳五烯酸（简称EPA），有调节血脂、预防心脑血管疾病，促进幼儿大脑和视网膜神经发育等功效。

　　目前认为鱼油可以降低血甘油三酯的水平，因市面上的深海鱼油制剂大多为保健品而非药品，其成分和质量无临床试验验证，故有心血管风险的人群切不可将鱼油替代降脂药服用。

　　而对于鱼油，可以通过适当的地多吃些鱼来替代，如鲈鱼、鲑鱼、鲱鱼、沙丁鱼、三文鱼、长鳍金枪鱼等都含有较多的ω-3不饱和脂肪酸。

(责编：许晓华、杨迪)


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