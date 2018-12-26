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老玩手机，睡眠差焦虑多

2018年12月26日08:06 来源：人民网-生命时报

人手一部手机已成了生活常态。但最近我们的研究发现，长时间使用手机对睡眠和情绪都会带来负面影响。

我们研究调查了4333名在校学生，通过问卷的方式收集参试者每天的手机使用时间，失眠、日间过度嗜睡、睡眠时长、周末睡眠补偿时间、昼夜节律延迟等各种睡眠指标，以及抑郁、焦虑等情绪问题，并进行了长达8个月的随访。

结果显示，23.5%的参试者每天使用手机4小时以上，这些人绝大多数存在睡眠及情绪问题，包括失眠、白天嗜睡、工作日睡眠缩短、周末过度补觉、昼夜节律延迟、抑郁、焦虑。且手机使用时间越长，上述问题程度越重；而睡眠和情绪问题又反过来增加参试者的手机使用时间，形成恶性循环。

长时间使用手机影响睡眠，主要通过以下三条途径：一是过度使用手机（尤其是睡前）占用了原有的睡眠时间，引发睡眠不足；二是手机中的内容可引起生理和心理上的兴奋，增加觉醒程度，从而影响睡眠；三是夜晚手机屏幕的光线可抑制体内褪黑素的正常分泌，引起昼夜节律延迟，导致入睡困难。

长时间用手机与抑郁、焦虑情绪的关系体现在：一方面，由于手机的便捷性和实用性，存在抑郁或焦虑情绪的青少年常常通过手机与他人进行交流来获得社会支持，减少与家人和朋友面对面的交流机会而加剧社会隔离；另一方面，通过手机获得的大量信息可能加重认知和情感负担，从而增加抑郁和焦虑的易感性。

基于此，建议限制青少年使用手机的时间，如每天控制在1~2小时以内。还可以采取睡前阅读纸质书籍、降低手机屏幕亮度、采用有蓝光过滤功能屏幕的手机等来减小手机对睡眠的影响。

社会媒体、教育部门及社区、家长也要加强对青少年的教育，鼓励他们放下手机，与家人和朋友多进行面对面的交流。

（南方医科大学南方医院心理科主任医师 张 斌 刘 帅、香港中文大学精神科学系助理教授 张继辉）

(责编：许晓华、杨迪)


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