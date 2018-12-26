为何岁数越大瞌睡越多

不少人可能都发现，年纪越大，睡觉就越不受控制。想睡时睡不着，不想睡觉时却不自觉地打起了瞌睡。到了七八十岁，情况更为严重。近期，台湾《康健》杂志载文，解释为何岁数越大，瞌睡就越多。

原来，老人瞌睡多与夜间深度睡眠质量下降有关。深度睡眠期间，可以修整心血管、免疫和新陈代谢系统，并恢复学习和记忆能力。三四十岁以后，深度睡眠脑波会变小变弱，量也会减少。尤其在40岁以后，深度睡眠比青少年时期减少60%~70%；到了70岁，会失去80%~90%的深度睡眠。晚上睡不好，白天会疲惫，从而不知不觉地打瞌睡。

此外，老人的睡眠特点是碎片化。年纪愈大，就越容易在夜里醒来，主要是因为身体疼痛和膀胱变弱等，因此睡眠变得破碎。大多数医生认定，优质睡眠的条件之一，就是躺在床上90%以上的时间是睡着的。然而80岁以后，这一睡眠效率通常会降至80%以下。

然而，最主要的原因还是昼夜节律退化。老年人常因昼夜节律退化而提早睡眠，这主要是由于老人身体会提早释放褪黑素。有些老人想晚一点睡，却不小心睡着。不仅如此，许多老年人的昼夜节律会让他们在凌晨4、5点醒来，即使前一晚没睡好也是如此。这种恶性循环会让老人承受睡眠债。

有些方法可以协助年长者推迟睡眠并强化昼夜节律。在夜间暴露于光源下，可抑制褪黑素的提前释放，使睡意延迟；也可以咨询医生，看看是否可以在夜晚服用褪黑素，以建立正常的褪黑素节律，让睡眠更规律，品质更高。