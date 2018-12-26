化疗时如何保证膳食营养？

化疗是使用一些化学药物对快速增长的细胞进行杀灭的过程。除了恶性增长的肿瘤细胞之外，人体内还有一些正常细胞在以一定的速度增长，以维持人体的正常机能，例如骨髓里的免疫细胞、毛发和消化道表面的细胞。因此，化疗药物对这些正常细胞不可避免的伤害会给身体带来一系列的损伤。

化疗药物给身体带来的副作用：食欲不振、恶心呕吐、口腔和咽喉疼痛导致不想吃东西；味觉和嗅觉的改变使一些食物吃起来感觉怪怪的；白细胞数量降低从而增加了感染的风险；排便次数的改变；疲累。

那么，面对这些情况，化疗患者和家属该如何应对呢？

应该记住如下的膳食营养原则。

充分摄取水分：身体缺水会让化疗期间和之后的几天疲累加重，甚至引发恶心呕吐，可以早上起床后喝一杯温开水，一整天两三个小时都喝一些水，哪怕不太渴。可以尝试自己在家做冰红茶（红茶水放入冰块、少量蜂蜜和柠檬汁），或者用柠檬、黄瓜切片泡水喝，还可以试一下泡菠萝、橙子瓣、苹果、草莓这些你喜欢的水果切片进去。

清淡易消化的饮食：食物切细制软，过硬的食物和煎炸烧烤方式烹调的不易消化的食物都应尽量避免，可以把菜叶切碎、肉做成丸子更容易消化。如果味觉嗅觉有改变，可以多选用酸甜口味食物，用放冷的食物代替热食或常规食物与冰冻即食食品混用。恶心的时候可以煮一些姜水或泡一杯姜茶。口腔或咽喉疼痛时，可选用温和质软的食物，避免辛辣和高酸性的食物。

用充足营养来促进机体恢复：涵盖粮食、蔬菜水果和充足的蛋白质的均衡膳食可以帮助你的身体增加能量，同时充足的优质蛋白质（鱼肉禽蛋奶和豆制品）有助于重建和修复受损组织，保障正常免疫力水平。

少量多餐：如果治疗让你太辛苦，不用逼自己吃得和从前一样多，可以改成每三四个小时一次少量多餐。等食欲改善的时候，尝试恢复往常的三餐模式，以便补回治疗期间丢失的体重。

保证食物安全卫生：采购新鲜食材，合理温度储藏，充分加热后食用。

综合上面所说的几点，我们为化疗患者拟了一份食谱。

早餐7-8点：全麦面包1片，小米粥（小米15g），卤蛋1个，热拌金针菇菠菜（金针菇50g，菠菜50g）

早加餐9-10点：银耳红枣枸杞羹200ml

午餐12-1点：汆丸子冬瓜（瘦肉75g，冬瓜200g），豌豆烩胡萝卜丁（豌豆30g，胡萝卜60g），米饭50g，红薯100g

午加餐3-4点：（洗净）水果1份200g，姜糖水1杯

晚餐6-7点：虾仁烩豆腐（虾90g，毛豆25g，南豆腐50g），青椒西红柿烩茄子（青椒50g，西红柿100g，茄子150g），馒头50g，山药150g

晚加餐8-9点：脱脂牛奶200ml

化疗的副作用影响了正常进食，食欲不振带来的体重过轻会给治疗带来负面效果。所以，努力维持充足的营养有助于机体顺利度过治疗阶段并以良好的状态来促进身体恢复。

加油，正确面对，积极乐观，是一切治疗的开始。文/301营养科