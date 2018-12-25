首届“人民优选”供需对接大会暨“人民优选”平台上线仪式在京举行

与会嘉宾合影

人民网北京12月25日电 今天上午，由中央和国家机关工委、人民日报社、农业农村部和国务院扶贫办指导，人民网·人民健康主办的首届“人民优选”供需对接大会暨“人民优选”平台上线仪式在人民日报社新媒体大厦人民网1号演播厅举行。

为助力精准扶贫、乡村振兴、健康中国等战略落地，人民网·人民健康发起成立“人民优选”平台，致力于在乡村振兴建设、精准扶贫落地、健康中国实施、产业品牌建设等方面发挥积极影响，进一步助力贫困地区打好脱贫攻坚战，推动地方特色产业实现振兴发展。

中央和国家机关工委副书记吴汉圣发表致辞

中央和国家机关工委副书记吴汉圣在致辞中表示，人民网创新开通‘人民优选’平台，举办上线仪式，不仅是一次产业扶贫的有益实践，也为中央和国家机关定点扶贫工作开通了新的帮扶渠道。他指出，“互联网+”作为精准扶贫、精准脱贫新方式、新途径，潜力无限。发挥互联网优势，着力打造“人民优选”平台，对凝聚各方共识、形成发展合力、提升社会化扶贫效率给出了更大的创新实践空间，有助于持续激发贫困地区内生动力，通过以销定产，发挥造血功能，着力培养贫困群众自食其力的市场观念和能力，有利于贫困户稳增收、县域稳发展。

“人民优选”平台上线启动仪式

在众人的期待与瞩目下，“人民优选”平台当日正式上线启动。本着服务国家扶贫开发、乡村振兴、健康中国战略的大理念，“人民优选”的产品将主要由市县党委政府、权威机构和龙头企业推荐。在产品营销上，“人民优选”将对优选出来的产品在平台上进行展销，通过对汇总信息的筛选，第三方评测及实地考察，以及产品众筹、社交化营销、短视频展现等方式，以产品为名片，主推市县特色产业，为区域经济发展赋能。

在平台定位上，“人民优选”将充分发挥“品牌+传播”优势，联合地方政府、协会组织、品牌企业、线上线下销售平台和优质物流平台，通过人民网、人民健康的全媒体资源支撑，在优质产品挖掘、扶贫特色产品宣传和营销渠道搭建等方面形成闭环，以供需对接的模式聚合各类优质资源，达成产业发展中供方需方的联系合作，提升效率，降低成本，努力打造成为具有较强公信力和影响力的优质服务平台。

在产品保质上，“人民优选”提供四重呵护：一是评测机构全程跟踪。将指定专业检测机构，跟踪平台预选产品的筛查与评估，给所有进场产品标注“人民优选”身份证，构筑消费者信任保障；二是将联合各地党委政府和相关部门，以助力精准扶贫、乡村振兴为出发点，共同推介各地的优质产品，使地方优质特色产品更具社会认可度和影响力；三是将与专业保险机构合作，为进入“人民优选”平台的相关产品定制责任险，彰显对“人民优选”平台和产品的品质自信，消除消费者的潜在消费顾虑；四是作为“人民优选”平台的运营方，人民网、人民健康将发挥权威媒体品牌公信力，联合影响力强的多媒介渠道，对“人民优选”产品进行全方位的品牌宣传策划和推广。

首批“人民优选”产业合作示范基地授牌仪式

当天，全国18个地区的产品基地被选为首批人民优选产业合作示范基地。通过打造产业合作示范基地，“人民优选”平台将汇聚各方优势资源，在产品推广、品牌赋能等方面协作发力，为进一步打造区域优质品牌名片、带动地方经济增长、实现精准扶贫目标，贡献出坚实的力量。

“人民优选”精准扶贫产品供需签约仪式

随后，来自全国各地的产品供应方、需求方及主办方代表共同签署了“人民优选”精准扶贫产品合作协议。作为需求方代表，重庆红瑞健康产业（集团）有限公司、国金黄金股份有限公司、新发地北京正丰商贸有限公司、北京超市供应企业协会的有关负责人分别上台致辞。

维也纳酒店集团董事长、和鲜食品科技创始人黄德满做案例分享

维也纳酒店集团董事长黄德满在案例分享时表示，“人民优选”平台上线仪式是助战扶贫攻坚、助力乡村振兴、助力产业发展的新利器和新法宝。“人民优选”平台就是党报党网以互联网的形式搭建一个企业与农户、发达地区与欠发达地区、消费市场与生产源头间的桥梁。他表示，作为一家科技型食品企业，和鲜食品将会不遗余力地发挥社会责任感和企业价值，通过“人民优选”这一权威性、大众化、公信力的国家级平台，以3+3产业扶贫战略为依托，切实推进精准扶贫。

中央和国家机关工委、农业农村部、最高人民检察院、中央宣传部、中央网信办、外交部、公安部、国家发改委、财政部、科学技术部、水利部、国务院扶贫开发领导小组办公室、中国优质农产品开发服务协会、中国红十字会总会、中绿华夏、中国保利集团、中国人寿、天士力集团以及中央和国家机关对口扶贫县等中央和国家部委、地方党委政府、中央企业、社会组织和产品渠道方代表近200位嘉宾共同出席了本次活动。围绕地区产业扶贫发展，与会各方凝聚共识，达成供需合作，共同助战脱贫攻坚、助推产业发展。