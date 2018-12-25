基层医生代表王恕臣：有医术更要有医德，能治病更能保护患者

好医生、为人民；好医生、人民选。为深入推进社会主义核心价值观的宣传教育，更好地宣传有创新举措、卓越贡献的基层医务工作者，从而弘扬广大基层医务工作者救死扶伤、无私奉献精神，增进全社会对医疗卫生工作的理解和支持。在国家卫生健康委基层卫生司等指导下，由好医生药业独家支持，人民网联合中国医药报、中国医师协会乡村医生分会等单位，发起了2017-2018“最美基层好医生”推荐展示活动。

12月14日，“最美基层好医生”推荐活动颁奖典礼在人民网1号演播厅举办。来自全国各地百余名基层医生欢聚一堂，交流从医经历，分享获奖喜悦。

来自云南的王恕臣是本届获奖医生的一员。有着28年从医经历的王恕臣来自中医世家，擅长小儿科和妇科，他本来有更大的发展平台，但是受父亲影响，放弃了优越的工作环境和待遇，选择扎根基层。

在从医过程中，王恕臣遇到过这样那样的困难，其中最困难的地方在于他要保护好患者，不能让他们在饱受疾病痛苦之余再遭受医源性的痛苦。为此，每次看病，王恕臣都要苦口婆心地跟患者一再解释，为什么要这样治疗，这样治疗的好处在哪里。他始终坚持一个信念：做医生讲医术更要讲究医德，不仅要治好病，还要保护好患者。

获得网友的认可，得到“最美基层好医生奖”，让王恕臣非常激动：“获奖意味着像我们这样的个体诊所得到了认可，我们没有大型医疗器械，没有科学分析仪器，但是，我们有一颗为人民群众服务的心，愿意用自己的专业知识，结合临床实践尽可能的给患者提供治疗。”

谈到今后的发展，王恕臣希望政府相关部门与基层多沟通多交流，让个体诊所得到认可，基层医生的从医之路更为便捷。