河南中医药大学第一附属医院举办庆祝第三届“中国医师节”暨优秀医师代表表彰大会

8月17日，河南中医药大学第一附属医院举行第三届“中国医师节”暨优秀医师代表表彰大会，向广大医务工作者致以节日的慰问和诚挚的祝福。

河南中医一附院医师代表赵文霞表示，将以本次表彰会为新的起点、新的动力，更加潜心钻研专业知识，不断提高专业技能，以精湛的医术、良好的医德为患者提供优质高效的医疗服务。

河南中医一附院党委书记翟剑波向全院医务人员致以节日的问候！对医院广大医务工作者秉承着“厚德精业，继承创新”院训，在医疗岗位上笃行致远、砥砺奋进，用高尚的医德和精湛的医术兑现“全心全意为人民健康服务”承诺，以辛勤的汗水和无私的奉献推动医院不断发展表示感谢。同时提出三点期望：一是勤于学习，积极探索；二是必须勿忘初心，秉承医德；三是勇于担当，薪火相传。常怀进取之心，常践实干之行，自觉地担负起传承创新中医药事业的历史责任，为发展中医药事业做出积极的贡献。

河南中医药大学副校长李建生说，在最危急的疫情防控阻击战中，全体河南中医人冲锋在前、攻坚克难，展现了中医力量、中医担当，一附院作为我省新冠肺炎疫情救治省级定点医院，发挥中医药优势，实现了“患者零死亡、医务人员零感染、院内零传播”的防控目标，为打赢疫情防控阻击战提供了有力保障。希望广大中医医务工作者不断提升专业能力，厚德精业，继承创新，为健康中原建设做出更大贡献。

河南省卫生健康委副主任张智民充分肯定了一附院在新冠肺炎疫情防控中的出彩表现。在突如其来的疫情面前，一附院响应号召，全面动员，勇挑重担，充分发挥中医药独特优势，用无私奉献诠释了医者仁心，用实际行动彰显了责任与担当，希望医院以中西医结合重大疫情救治基地建设项目正式获批为契机，再接再厉。

会上，共有80余名医师代表接受表彰。

为庆祝中国医师节，河南中医一附院还先后举办了“读经典、背方剂”中医药知识竞赛、医师节慰问、名家讲座、卫生应急知识技能普及等系列活动。