基层医生代表吴仁贵：既然走了从医这条路就要坚持走下去

好医生、为人民；好医生、人民选。为深入推进社会主义核心价值观的宣传教育，更好地宣传有创新举措、卓越贡献的基层医务工作者，从而弘扬广大基层医务工作者救死扶伤、无私奉献精神，增进全社会对医疗卫生工作的理解和支持。在国家卫生健康委基层卫生司等指导下，由好医生药业独家支持，人民网联合中国医药报、中国医师协会乡村医生分会等单位，发起了2017-2018“最美基层好医生”推荐展示活动。

12月14日，“最美基层好医生”推荐活动颁奖典礼在人民网1号演播厅举办。来自全国各地百余名基层医生欢聚一堂，交流从医经历，分享获奖喜悦。

来自浙江台州的基层医生吴仁贵，也是此次获奖医生中的一位。别看吴医生只有四十多岁，但是从业经历已经有25年了。谈到如何走上从医这条路，吴医生很动情地说，是源自于母亲的病痛和医生父亲的影响。父亲告诫自己，既然选择了这条路，就要坚定的走下去。

扎根在基层，吴仁贵遇到最困难的事情就是，医患关系有时候会很紧张。医疗条件不行，医生专业知识也有限，遇到需要抢救的病人，自己束手无策，有些时候只能顶着压力，硬着头皮做治疗。

与面对困难时的无奈相比，吴仁贵坦言从医过程中也有很多感动自己的时刻。最大的感动莫过于能看到病人痛苦地来找自己，治疗之后解除病痛，高高兴兴地离开。现在他在治病之余还见缝插针给患者、村民们传播健康知识，做起了健康教育与管理。

“浙江在这方面走得比较靠前。”吴仁贵说，分级诊疗在浙江落实得很到位，基层首诊、急慢分诊，医保全覆盖这些好政策落实下来之后，村民的就医条件比从前有了很大的改善。“如果优质医疗资源能够再进一步下沉，下沉到社区医院，大专家也经常到老百姓中间走一走就更好了。”吴仁贵建议。