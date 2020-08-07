断言形成高招“从医热”为时尚早

【光明时评】

今年突如其来的新冠肺炎疫情，让不少高考学生对医学专业和从医有了更深刻的认识。有媒体报道，不少优秀学生因敬佩“抗疫英雄”选填医学相关志愿。一名选择预防科学的考生在被问及专业选择原因时回答：“亲眼见到医务工作者奋战在一线，感受到医学的伟大，而预防医学作为未雨绸缪的学科，应该受到更多关注。”在“强基计划”和综合素质评价录取中，报考医学院校的考生也不在少数。

有评论据此称，今年高考志愿填报出现“从医热”，并认为“从医热”早有苗头。平心而论，从媒体报道提供的信息，以及各医学院校、专业的历年招生情况看，还尚难断言已经出现“从医热”。尤其是今年，考生刚完成志愿填报，各医学院校、专业的录取分数需要到8月中下旬才知道，现在就说高分考生报考医学专业踊跃为时尚早。不过，期待出现学生“学医热”“从医热”，却是较为真实的社会情绪。这种情绪的背后，是希望有更多优秀人才从医，提高医疗服务水平，而不是扎堆选择所谓的热门专业。

近年来，每到高考季，香港地区和内地的“状元”们的专业选择都会被拿出来对比一番。2017年，6位香港“状元”（指在中学文凭考试DSE中，7门科目成绩均为5**的考生）全部选读医科。2019年，香港12名7门科目5**的“状元”，有10人表示想学医，7人选择香港中文大学医学院。在2014至2019年间，医学连续6年成为香港大学招生成绩中位数最高的学科。而根据中国校友会网发布的《2016中国高考状元调查报告》，1977至2016年，我国内地各地区省级高考“状元”中仅1.31%选择了学医，2016年内地22个省份的36位“状元”中，无一人选择医学。2017年内地高考“状元”中，只有1人选择医学。

不可否认，北大医学部、复旦医学院等医学专业的录取分数还是很高的，远超过各省市的一本线，但与北大、复旦等校的其他“热门”专业相比，医学专业的分数仍算不上高。医学专业对高分考生的吸引力，远不如经管专业，这是我们必须承认的现实。

一些学生受医生抗疫事迹的影响而做出学医、从医的选择，让人心生暖意和敬意。但选择学医、从医，凭一时热情还远远不够，还需要有浓厚的兴趣和长远的职业发展规划。从20世纪末到本世纪初，国内医学院被并入一些综合性院校，当时曾有人认为，医学专业纳入综合性院校一起招生，可以提高医学专业的录取分数，由此提高生源质量。然而事实是，医学专业成为需要调剂才能招满的专业。究其原因，不少报考综合性院校的学生并没有学医的兴趣，按照高考志愿填报录取规则，又不得不选择服从专业调剂。这显然不利于医学人才培养。随后，相关部门注意到这些问题，将医学部（医学院）按独立的招生代码招生，以招收真正有医学兴趣的学生。

要真正形成“从医热”，学校教育、家庭教育在培养学生的专业兴趣、职业兴趣方面，还有不小的提升空间。要重视对学生进行生涯规划教育，从小就重视培养学生的兴趣以及健康的职业价值观。此外，有必要持续优化医生工作环境，推动医患关系的切实改善，给医生这个职业以社会尊重和应有保障，以职业本身的吸引力吸引优秀学生报考。

（作者：冰 启，系教育研究者）