山东援鄂医生街头传授心肺复苏术

近日，一位援鄂医生义务普及急救知识的视频受到广泛关注，众网友纷纷称赞“医者仁心”。北京青年报记者获悉，视频的主角是来自山东潍坊医学院附属医院的“85后”麻醉科医生张军桥，他也是山东省第十批援鄂医疗队的一员。张军桥的公益行动不仅获得了市民的赞誉，也感染了不少同行，目前已有十几位同行加入该行动。

广场上科普心肺复苏术

6月8日晚,有网友发现在山东潍坊市人民广场上有一位身穿绿色隔离衣的医务人员跪在医用模拟人前演示成人心肺复苏的流程，这位医生就是张军桥。

张军桥先向市民介绍了心肺复苏术的相关知识和重要性，接着就进行演示。他侧趴在模拟人的心脏部位听了一下呼吸音，然后开始做急救动作，同时有节奏地数着数。

演示完流程后，张军桥便开始对按压动作、频次、力度、急救要点等进行分解教授，来自高新区的市民王先生第一个上前练习，张军桥手把手地指导每个动作。

“第一遍是在指导下完成的，第二遍便流畅地完成了整个流程。”王先生表示，自己在上大学时接触过心肺复苏，但没真正上手试过。“这种教学挺有创意的，通俗易懂，感觉效果非常好。”

张军桥介绍, 对于非专业人士来说，心脏按压并不要求每分钟能达到100至120次的频率以及5至6厘米的深度，国家出台的相关急救指南中已经对此进行了简化，他根据国家相关规范和要求，在保证有效性的情况下进行了简化版讲解，“一个普通人大概5到10分钟就能学会怎么判断、按压，加上不断地练习就能掌握这项急救技能，在关键时刻救人一命。”

他在现场讲解的时候都会建议听完课的市民能亲自上手练习，这样遇到情况，拨打120后就可以进行心脏按压了。张军桥表示，他做的这项公益宣传也会教授一些复杂专业的急救知识，但是最低要求是让大家能够学会简化版。

援鄂前就有公益宣传想法

今年春天，张军桥作为山东省第十批援鄂医疗队的一员，奔赴湖北黄冈的武穴市支援。张军桥告诉北青报记者，心肺复苏是麻醉科医生的强项，早在2019年冬天他就产生了针对院外心源性猝死做急救公益宣传的想法。目前，人们的工作、生活逐渐恢复，街上的市民也多了起来, 暂时被搁置的急救公益宣传可以开始实施了，“想让大家在逛街的同时学到急救知识，挺有意义的。”

恰好6月1日至7日是“心肺复苏周”，张军桥自费购买了医用模拟人等器具后，便从7日晚开始了心肺复苏的“课程”。“第一天晚上从8点到10点，孩子帮我发一些急救知识的材料，爱人则辅助我教学。”

在从医经历中，张军桥遇到过不少因错失黄金急救时间而去世的患者，有数据显示，心肺复苏现在普及率并不高, “为了减少遗憾，心肺复苏术的普及非常有必要。”

获市民肯定 同行求加入

据粗略统计，张军桥每晚2个小时可以进行10次讲解、每次讲解大约有30人围观，虽然跪地的动作让他腿上有了淤青，但他认为是值得的。

让张军桥开心的是，这个公益行动不仅获得了市民的肯定，也感动了不少同行、同事，“第二天就开始有同事找我报名，目前我们科室已经有10多人报名了。”来自当地其他医院的同行也纷纷加入。张军桥认为，一个人的力量有限，希望更多人参与其中形成小组，至少保证在当地一周有两天以及三五个人义务讲解，并持续做下去。

另外，张军桥所在的潍坊医学院附属医院也提供了很多帮助，比如模拟人器具等可以供他免费无偿使用。（记者 宋霞）