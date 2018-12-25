睾丸结石、前列腺结石……管好身体四大“结石”

如何管好身体里的这些“结石”：

胃石：空腹吃酸未必助消化

暴饮暴食之后别以为吃点儿酸的都能助消化，有些酸性食物吃多了不仅不助消化，反而会在胃中慢慢攒聚成胃石。

北京朝阳医院急诊科马帅：恶心、呕吐、肚子痛……胃石发作起来的滋味不好受。胃石以植物性胃石常见，诸如柿子、大枣、山楂、石榴、葡萄、香蕉、芹菜、海带、麦壳、麸皮等均可形成胃石，其中又以柿胃石最常见。柿子中含有较多的鞣酸，尤其是未成熟的、未脱涩的果实或果皮，在胃酸的作用下，鞣酸与蛋白质结合形成不溶于水的沉淀物，同时，柿子中的果胶、树胶遇酸也可发生凝结，并将果皮、果纤维或食物残渣胶着在一起形成凝块，多数凝块还可以互相黏结集聚形成巨大的团块状，形成质地坚硬的胃石。胃石的预防关键在于不要空腹贪吃柿子、山楂、黑枣等食物，尽量不和鱼虾、螃蟹等高蛋白食物用食。

睾丸结石：可能引起不育或肿瘤

都听过肾结石、胆结石、膀胱结石，但很少有睾丸结石，睾丸结石可能会引起男性不育，甚至睾丸肿瘤。

天津中医药大学第一附属医院男科副主任耿强、主治医师郭孝伟：睾丸结石目前可由超声检查发现。目前病因不清楚，有的与睾丸发育不良、睾炎、睾丸鞘膜积液、精索静脉曲张等生殖系统其他疾病同时存在。流行病学研究发现，睾丸结石患者睾丸肿瘤发生率在31%～46%，睾丸恶性肿瘤的发生率为30%;其危险性是正常人群的13.2～21.6倍。而睾丸结石患者男性不育症的发生率在17%～23%，男性不育症患者中睾丸结石的发生率为3.1%～6.9%。

如果无任何异常症状和体征的患者，生活中注意严密随访、定期复查B超，尤其对那些容易并发睾丸肿瘤的高危人群，如不育、隐睾、睾丸萎缩、性腺发育不全、一侧睾丸肿瘤病史等。

前列腺结石：没症状定期查就行

通过B超检查，有患者发现前列腺结石后非常恐惧：与前列腺炎或前列腺癌有关?事实上，没症状的前列腺结石无需治疗。

中日医院男科主任王传航：前列腺钙化和结石是指前列腺腺泡或导管内形成的钙化灶或结石，常因健康体检时发现。多数的前列腺结石或钙化，无任何前列腺不适的症状，也有少数患者，由于较多结石，容易引起前列腺液排泄不畅而导致慢性前列腺炎，会诱发其反复发作，形成顽固性感染。同时，结石存在也可能是慢性细菌性前列腺炎反复抗菌治疗失败的原因。

对于大多数在常规B超检查中无意发现的前列腺钙化和结石，如果静止无症状，则不需任何治疗。如果是伴有慢性前列腺炎可按前列腺炎对症治疗，控制感染，定期检查结石的变化。中医治疗以清热利湿、解痉排石为主，再根据症状辩证论治。

肾结石：总发作做个结石分析

男人整天忙于应酬，胡吃海塞，得肾结石不奇怪，但如果肾结石治疗排除后反复发作，就该考虑下是不是痛风在作祟。

北京医院风湿免疫科程永静、泌尿外科金滨：如果肾结石反复发作，最好做个结石成分分析，因为如果结石是尿酸性的肾结石，治疗后没控制尿酸水平，那结石就会反复发作。因此，对于这部分患者，可根据结石大小和成分，在泌尿外科行体外声波碎石术，经尿道输尿管镜碎石术，经皮肾镜碎石术等;但最重要的还是生活方式调理及降尿酸药物治疗;其次是碱化尿液，口服碳酸氢钠，使尿的pH值维持在6.2～6.9之间;再次，就是大量饮水，使尿量维持在2000ml/日以上，也是预防减少肾尿酸结石发生的重要因素。对于痛风高尿酸血症合并肾结石的患者，除了较大结石需碎石治疗外，更重要的是准确寻找病因。