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心内科医生：早晨起床先喝两杯救命水！

2018年12月25日09:37 来源：人民网-健康时报

　　晨起喝水是为“排毒”?其实晨起喝水的作用远比“排毒”重要!

　　我曾是个心内科医生，临床上发现，心血管事件的发生(如心肌梗死、脑卒中)在清晨至上午10点前发生率最高。一是，头天晚上饭后人们常不怎么喝水了，而人体是要排水的，有人专门研究，人体在一夜睡眠中平均要排出体内450毫升水。所以，晨起时人体处于明显缺水状态。二是，从半夜起到上午10点前，血液黏稠度是一天中最高的。这两个因素一重叠，再加上如果人体还有血管粥样硬化等情况，易形成血栓。所以，晨起喝水也可以说是“救命水”。

　　不仅要喝水，而且我认为一杯水不够。人体一晚上平均排450毫升水，一杯水才220~250毫升，要喝两杯水的量才够。第二杯实在喝不下，可这样安排：第一杯水最好是白开水，第二杯水可是水，也可以是牛奶、豆浆、西红柿汁，即使多喝两碗稀饭，里面也有水，都可保证水的摄入。就是说，晨起喝一杯水后再到吃早饭后，要有450~500毫升的水摄入体内。(中国健康教育协会常务理事 戴光强)

(责编：许晓华、杨迪)


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