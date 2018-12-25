随着大家对新鲜果蔬越来越重视，有种不受气候干扰的水培果蔬走进大家的视野。水培果蔬是什么，与传统种植果蔬有何区别？

传统果蔬培养是从土壤中获得所需的营养物质，水培则是一种高科技的培养模式：直接从营养液中摄取生长所需营养元素。光、水分、营养是植物生长必不可少的，水培技术科学地将这三者结合。水培果蔬大多在室内或大棚内培育，采用营养液并配合人工模拟灯光。水培果蔬在人为设定的稳定环境中生长，免去自然环境中诸多不确定因素，通常生长周期更短、产量更高；另外由于整个生长过程“愉快”，水培果蔬倾向于拥有完美的外观（色泽、形态、大小均一）。市面上能够见到的水培果蔬品种有生菜、黄瓜、番茄、莴苣等。

水培果蔬营养更好吗？水培果蔬生长所需的水培营养液，可根据不同作物的需要和同一作物不同生长阶段来合理分配。但目前并无数据证实，水培和传统土壤培育的果蔬在营养成分上以及对于身体健康的影响有差异。传统土壤培育模式,很难杜绝土壤的重金属污染、土壤源致病菌及微生物等入侵果蔬的生长，而人工监测可避免重金属、有毒有害物质等混入营养液。因此，水培果蔬通常更加安全，但营养成分只能说不亚于传统果蔬。

光照是影响果蔬合成营养物质的另一因素，它不仅提供果蔬光合作用必需的能量，光照强弱、时长等还给果蔬的生长发育传达信号。研究表明，红光和蓝光是植物生长所需光谱的必要组成部分，水培果蔬采用人工模拟灯光，红光和蓝光在果蔬不同生长阶段进行光比例的调节，使果蔬产生更多的花青素、多酚等有益成分。

总的来说，水培技术由于能提供果蔬培育最优的生长条件，因此在营养、安全方面更可能超越传统果蔬。但要注意，不论哪种培育方式，每日按照膳食指南建议摄取足量新鲜蔬菜和水果，保证身体对矿物质及维生素的需要才是关键。