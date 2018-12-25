人体缺蛋白质的六个迹象

很多人怕长胖，可以减少碳水化合物和脂肪的摄入，但饮食中绝不能少了蛋白质。蛋白质是每个人必需的营养元素，如果摄入过少，身体会有一些迹象。近日，英国营养学家在《每日邮报》刊文进行了总结。

1.渴望咸或甜的食物。蛋白质减缓了糖进入血液的速度，有助于保持血糖的稳定。低蛋白质、高碳水化合物的饮食会迅速把糖释放入血液，此时胰岛素就会迅速调节，使血糖下降，产生对甜味或咸味食物的渴望。

2.肌肉松弛。如果你没有摄入足够的蛋白质，身体只能分解肌肉以满足需要，就会导致肌肉松弛。此外，如果没有足够的蛋白质，身体在受伤后也需要更长的时间才能恢复，肌肉和关节疼痛也会加重。

3.掉头发。头发变少、缺乏光泽，指甲脆弱、出现竖脊或皮肤干燥、呈鳞片状都是蛋白质缺乏的标志，因为细胞新陈代谢出问题了。

4.免疫功能下降。经常生病是免疫系统功能差的一个指标，也是蛋白质缺乏的结果，因为免疫细胞都是由蛋白质组成的。没有足够的蛋白质，免疫细胞就无法迅速修复和再生以对抗细菌和病毒。

5.头脑发昏、犯迷糊。5-羟色胺和多巴胺等神经递质都是由蛋白质组成的。因此，缺乏蛋白质会导致注意力不集中和精神恍惚、警觉度降低。

6.睡眠差。色氨酸是一种必需氨基酸，它有助于诱导睡眠，但人体不能合成，必须从食物蛋白中获取，所以如果蛋白质摄入不足，就会影响睡眠。