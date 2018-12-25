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洗手液比肥皂更有益儿童健康

2018年12月25日07:55 来源：中国妇女报

　　美国《儿科》学刊近期发布的一项研究报告显示，洗手液比肥皂更有益儿童健康。这里所指的洗手液是免洗洗手液，将其滴到手上搓干即可，无需再用水冲洗。

　　美国纽约莱诺克斯山医院研究人员对西班牙900多名3岁及以下儿童进行了为期8个月的跟踪调查。参试儿童被分成三组，第一组使用洗手液洗手，第二组使用肥皂洗手，前两组儿童洗手必须严格遵照指定程序，第三组孩子只需按幼儿园的一般规定洗手，比前两组的要求宽松很多。随后，研究人员考察三组孩子在幼儿园的缺勤天数发现，洗手液组缺勤率最低（3.25%），肥皂组居中（3.9%），宽松组最高（4.2%）。相比洗手液组儿童，肥皂组孩子呼吸系统感染率高出21%，就诊时医生开出抗生素类药物处方的概率高31%。

　　研究人员表示，缺勤率被视为反映儿童健康状况的重要指标，因为缺勤的一个主要原因就是孩子生病。新研究证实，洗手液中的酒精成分确实有助于减少幼童感染呼吸道疾病。

　　美国疾病预防控制中心的专家指出，不管用何种产品洗手，正确的方法都很重要。如果用洗手液洗手，应在洗手液覆盖双手后持续搓拭，直到液体变干为止；如果用肥皂洗手，应当搓洗至少20秒钟。（明文）

(责编：许晓华、杨迪)


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