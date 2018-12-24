中国针灸学会青年科技论坛暨青年委员会2018学术年会在京召开

12月22日，由中国针灸学会青年委员会主办，北京中医药大学针灸推拿学院承办的中国针灸学会青年科技论坛暨青年委员会2018学术年会在京召开。中国工程院院士刘德培、中国针灸学会会长刘保延、武汉大学分析生物医学研究所所长胡继明、北京大学肿瘤医院吕有勇教授、复旦大学董竞成教授、中国针灸学会副秘书长兼办公室主任贾晓健等专家出席了论坛，中国针灸学会青年委员会主任委员刘存志主持开幕式。

中国针灸学会刘保延会长介绍了针灸在世界范围的应用情况，并分析了针灸学科面临的机遇和挑战，提出应将传统针灸与现代技术手段有机结合，使针灸理论不断完善和发展。中国工程院院士刘德培教授做了主题为“中西医学，双流汇聚”的报告：以“宏微并举”的学术理念高屋建瓴地总结了中医药学科的鲜明特色，梳理了中西医结合历史渊源，倡议中医药青年人才抓住时代新机遇，将祖国传统医学与现代医学融会贯通、优势互补，形成良好的中西医结合机制，为中医药的现代化进程助力添彩。

包括北京中医药大学、上海中医药大学、广州中医药大学、南京中医药大学、成都中医药大学、浙江中医药大学、湖北中医药大学、湖南中医药大学、华中科技大学、安徽中医药大学等全国30余家高校、医院、科研院所的70余位优秀青年代表参加了此次论坛。论坛采取老（院士/岐黄学者）中青（杰青/优青/青托人才）对话，老中青针对针灸领域的难点问题进行面对面交流，创新学术交流模式。与会代表就经络腧穴学说相关问题展开积极讨论，为促进针灸临床应用和阐释科学原理提供了新思路和新启迪，加深了全国针灸领域青年人才的学术交流与合作。

此次会议上，与会嘉宾为中国科协青年人才托举工程项目的扶持人才（青托人才）颁发了证书，并将国家优青获得者、青托人才、2018年度中国针灸学会临床技能大赛全能组一等奖获得者5人增补进入青委会，为青委会增添了新鲜血液。面对未来，中国针灸学会青年委员会将继续服务于全国青年学者的学术互访、科研合作、联合培养等，展示青年学者严谨求实的风采，为青年人才搭建学习交流平台。