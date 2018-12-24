孩子得了抽动症怎么办？专家直播解难题

每个孩子都是上天派给每个家庭的“小天使”，爱动、爱玩是他们的天性，但有些孩子会经常出现摇头、耸肩、挤眉眨眼地扮“怪相”，有的甚至还会发出各种怪声等，刚开始，家长们还以为这只是孩子天性使然，随着时间的推移，越来越多的家长发现其中的不对劲。这并不是孩子的“天性”，而是儿童抽动症的表现。

12月26日（周三）下午15:00，“人民好医生”客户端将邀请中国人民解放军总医院儿童医学中心副主任杨光进行科普直播，为大家在线科普有关于儿童抽动症的知识，并在线解答广大网友相关问题，千万不要错过！

专家简介：杨光，中国人民解放军总医院儿童医学中心副主任、主任医师、副教授、硕士研究生导师，医学博士，美国弗吉尼亚大学访问学者。

擅长：小儿神经系统疾病如小儿癫痫、抽动症、多动症、遗传代谢病、神经肌肉病及儿童常见病、危重症的诊治。

出诊时间：周一下午、周四上午

什么是儿童抽动症

儿童抽动症的规范病名是抽动障碍。抽动障碍是一种以全身肌肉不自主抽动为主要临床表现的儿童神经精神疾病。其临床表现形式多变（抽动发生部位的多变、病情的轻重多变），可以和多动症、强迫症等精神疾病伴随而发生。

儿童抽动症高发于5～10岁的儿童，而10～12岁的儿童发病的严重程度最高；男孩的发病率是女孩的四倍左右。

得了儿童抽动症，孩子会有哪些症状

抽动症是一种以不由自主、漫无目的、迅速机械等为特点的各个部位的肌肉收缩。它的特点有以下几种：

1.不自主抽动的发病部位常常具有从头面部、颈肩部、躯干及四肢等的一定次序，并且大部分以眨眼作为首发症状。

2.抽动的症状也具有多变性，例如，可以从一段时间的眨眼转化为另一段时间的耸鼻子、扭头等。

3.抽动的病情可以因某些因素出现加重或者减轻，从而表现为病情的波动性。

4.患儿对抽动的症状可以暂时主动控制，从而具有一定的隐蔽性，特别是看医生时，患儿会暂时不表现出抽动的症状，从而使得医生难以客观地判断其病情。但是，虽然患儿可以暂时控制抽动片刻，但不能长久。

儿童抽动症会因为那些因素加重或者减轻？

患儿过度的喜怒忧思、惊恐、疲劳、感染、被人提醒、过度玩电脑手机等、嗜食可乐、咖啡、浓茶以及碳酸饮料等，以上的情绪应激、免疫力下降、心理暗示和饮食不当等因素都会加重抽动的症状。而情绪心态平稳和谐、饮食荤素搭配、膳食均衡、家庭以及人际关系和睦等因素可以减轻抽动的症状。

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