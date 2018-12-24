夫妻间相互按摩脚部不仅可以驱散疲乏，还有助于更好享受性爱。这其中的奥妙就在于脚部按摩促进催产素的分泌，从而起到助性作用。催产素有“拥抱激素”之称，会让人感觉良好、产生欣快感，男女相拥搂抱、性爱达到高潮时催产素就会飙升。

在一项研究中，40名成年男子接受10分钟轻柔脚部按摩，要么是他人用手按摩，要么是通过按摩机进行。在按摩之前和之后，研究人员采集了参试者的血样，并对其中的催产素水平进行了检测分析。结果发现，脚部接受他人用手按摩后，参试者体内催产素水平最高上升了51%，而使用按摩机时催产素水平提高了18%。人的脚部密布神经，是男女身上一个不容忽视的性敏感区，该研究表明，用手按摩成年男性的脚部，可以大大提高其体内催产素水平。而几年前，刊登在《性医学杂志》上的美国加州大学的一项研究发现，催产素还有提高男性性欲，改善男性性表现的作用，催情功效堪比伟哥。一名男子接受催产素治疗之后，感觉更容易对妻子表达情爱，更想亲近她，也更有“感觉”。

自古以来，女人的双脚也是男性欣赏关注的重点。给妻子做个脚部按摩，帮她驱走疲劳的同时，也能更好地征服她的心。（李 伟）