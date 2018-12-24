生活中，我们经常会用塑料袋打包食物，比如热气腾腾的馒头，或是带有热汤的外卖。然而近日，据英国《每日邮报》报道，一项针对美国五大食品商的调查显示，62%的外卖包装被检测出含有多氟烷基（PFAS），80%的热食和沙拉包装也含有该物质，可能导致肝脏损伤、免疫系统损伤和癌症。这则报道引起大家的恐慌，还有说法称用塑料袋装热食物，里面的有毒有害物质会因高温而析出，进而迁移到食物中，那真相到底如何？

记者在调查中发现，装食物的塑料袋主要有两种：一种常见于小超市、小餐馆或摊贩，他们用的是比较薄且几乎透明的白色塑料袋。另一种常见于大型超市和餐饮店，他们提供的装蔬菜水果或熟食等食物的塑料袋比较厚。

根据记者查阅资料发现，大部分认为塑料袋装热食物有害的说法指的是“聚氯乙烯”塑料袋或是“再生”塑料袋，但中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授吴晓蒙告诉记者，市面上常见的塑料袋其实都是聚乙烯（PE）材质。聚氯乙烯（PVC）多用于管道、灯开关等强度大、韧性差的塑料制品，很少用于直接接触食品的塑料袋。

吴晓蒙表示，符合国标的食品级塑料袋是可以盛装热食物的。那我们该如何区分食品级与非食品级塑料袋？有人认为颜色花哨、又薄又软的塑料袋就是非食品级，但吴晓蒙表示，单从颜色、厚度、硬度、强度等特征是无法准确分辨的，最保险的方法还是仔细看袋子的标识：不仅标注有“食品接触用”“食品包装用”等字样，还有生产厂家的名称和联系方式以及塑料材质等信息。

早点摊没有任何信息的塑料袋很可能不是食品级，这类塑料袋有潜在的食品安全风险，不可用来装食物。因其可能含有超过国标规定的残留微生物或加工过程中可能添加国标不允许使用的添加剂，对人体有害。

即使是食品级塑料袋，也千万不能放进微波炉加热。微波炉加热时温度很高，超过塑料袋的熔点，塑料会受热变形、熔化，甚至粘在食物上，处理不净很可能造成误食。如担心卖家的塑料袋不正规，可在购物时自带食品级塑料袋或者是是聚丙烯（PP）材质的保鲜盒，既安全又环保。（杨艺涵）