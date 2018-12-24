中风后，抓住语言康复关键期

除高致死率外，脑卒中还具有高致残率和高复发率的特点。据报道，存活下来的卒中患者中，近3/4合并有不同程度的残疾。语言能力衰退甚至丧失，就是严重后遗症之一。

语言能力是大脑功能的重要体现，其中枢存在于大脑中，在大脑半球、小脑以及脑干等各部分都有分布，可协作完成语言从提取分析、思维形成，到言语活动组织以及对外周言语器官控制的一系列活动。这也是人类有别于动物的一大基本特征。

语言障碍是卒中患者大脑损伤累及语言中枢的结果，它既可以与卒中发病共存，是卒中早期发病的主要临床表现，也会在卒中后成为影响患者沟通与交流的巨大障碍，成为患者的主要致残原因。

现代康复医学研究证明，人类语言中枢具有很强的代偿能力和可塑性，这种功能甚至在婴幼儿早期“咿呀”学语时就已逐渐建立，但它在大部分时间就像睡着了一样，只等待危机时刻重新启动，动员它们进行语言功能的替代与补偿。正因如此，语言障碍才不是一种不治之症。

但是，与所有神经受损后机体功能恢复相类似，损伤后的语言功能并不能完全依靠大脑的自然修复实现好转，需进行强化刺激，激活大脑相关语言功能区，使语言能力得到重塑。语言障碍的康复治疗便是一种对大脑的良好刺激，是唤醒大脑语言网络的“金钥匙”。由于语言的潜在功能区域和原有神经语言网络的联系比较脆弱，因此不能等到原有神经网络完全失去功能再进行刺激，而是需要在受损早期进行。研究证明，这一时期与卒中后康复介入的时机相对应，即所谓语言康复的“关键期”。目前康复医学理论普遍认为，该关键期的时间应该在患者发病后，大脑开始执行语言功能的3~6个月内。语言康复治疗越早，效果越好，如果等到患者病情完全稳定后再治疗，就已经失去了大脑语言网络重组的最好时机。

当然，早期介入只是语言障碍得到良好恢复的一个重要条件，中风患者的语言功能改善是一个极为复杂的问题，它受到中风类型和程度，病灶的面积和位置，患者的年龄、受教育程度、沟通和康复的主观欲望，以及认知心理活动等多方面影响。此外，康复方案是否科学合理，治疗强度是否适当等，也是影响语言康复预后的重要因素。建议脑卒中患者在能够开口说话的3~6个月内开始语言康复治疗，且越早越好，并按照专业康复医师的指导进行。（张庆苏）