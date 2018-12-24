化妆品毁了皮肤怎么办

吉林读者林女士问：我前不久网购了一批面膜，声称有美白、补水等功效，但是用了一个月后，我的脸开始红肿脱皮，到医院检查是激素依赖性皮炎。请问这病该怎么治？一般要多久能好？

武汉市中心医院皮肤科主任医师杨名、主治医师和义敏解答：长期使用含激素的不合格化妆品是激素依赖型皮炎找上门的原因之一。现在各种面膜层出不穷，广告将功效吹得天花乱坠，实则违法添加了中强效激素。有些护肤品虽不含激素，但含有“甘草”等类激素成分，长期使用也会有激素样副作用产生。通常使用强效激素数周内、非强效激素平均2月即可发生激素依赖性皮炎。患者一旦患病，即便联合治疗，完全恢复也需要至少半年的时间。

1.停用此类化妆品，使用温水或温和的弱酸性、中性洁面乳洗脸，外用无香料、无色素的医学护肤品；注意防晒，避免紫外线的进一步伤害；气温骤升骤降时，应避免过冷过热的环境刺激；避免辛辣饮食。

2.皮肤红肿、渗出明显的急性期，局部可冷湿敷或冷喷治疗；干燥、脱屑为主时，可外用非激素类免疫调节剂，如他克莫司、吡美莫司乳膏等。当皮肤屏障恢复后，可外用过氧苯甲酰凝胶或3%氢醌霜等治疗。必要时口服抗组胺药物。此外，患者还可联合强脉冲光及红光等物理疗法。