咳嗽病根不一定都在肺 少年咳嗽十多年 原来是鼻炎

医学指导/广州市第一人民医院呼吸科副主任医师魏树全

男生小陈今年才14岁，却是个呼吸科的“老病号”，咳嗽病史已经有10多年。之前他在当地医院就诊，医生考虑他患的是支气管哮喘，每次发作都会让他打点滴治疗。因为频繁咳嗽，小陈连学习都受到了影响。

广州市第一人民医院呼吸科副主任医师魏树全详细了解了小陈的症状和十年间的病情变化。经过全面检查和病例讨论，最后医生发现导致小陈咳嗽的病因其实不是哮喘，而是过敏性鼻炎。

专家表示，咳嗽原因复杂，“病根”并非都在肺，过敏性鼻炎也是常见病因之一。过敏性鼻炎有可能鼻部症状不明显，但表现为频繁咳嗽。过敏性鼻炎常被误认为是感冒，专家指出，两者在病因、症状、病程上有明显区别。规范治疗可以有效控制过敏性鼻炎，避免鼻炎加重诱发其他疾病。

咳嗽病根不一定都在肺

很多人会认为咳嗽就是肺出问题了，魏树全指出，这其实是个误区。肺和支气管的病变固然可以引起咳嗽，但咳嗽的病因却远不止这些。有很多肺部疾病以外的因素，如过敏性鼻炎、慢性鼻窦炎、胃食管返流等，都是咳嗽常见病因。有的咳嗽是药物引起的，比如常用的ACEI类降压药就常引起咳嗽。还有的咳嗽原因不明，如慢性咳嗽高敏综合征，治疗难度大，通常需要特殊药物和非药物治疗手段才能缓解。

由此可见，咳嗽需要明确病因才能因病施治。魏树全建议，如果咳嗽总是不好，要尽早到医院进行X光、CT等影像检查，看肺部是否出现器质性病变，以免误诊误治。

过敏性鼻炎 也可表现为咳嗽

需要注意的是，虽然过敏性鼻炎的表现以鼻部症状为主，但部分患者反而鼻部症状不明显，而主要表现为频繁长久地咳嗽甚至喘息。据魏树全观察，部分因咳嗽就诊的过敏性鼻炎患者发作时也伴有鼻塞、嗅觉丧失等，但此时患者往往认为自己“感冒了”而自行用药，一些感冒药对鼻炎症状有一定缓解作用，导致真实病因被掩盖。

魏树全介绍，过敏性鼻炎春秋两季患者最多。过敏原进入鼻腔后会刺激鼻黏膜，诱发过敏反应，表现出鼻痒、打喷嚏、流清水涕等症状，与感冒确有相似之处。

但其实，过敏性鼻炎与感冒之间有明显区别。

从病因上看，过敏性鼻炎是因接触过敏原后导致的反应；感冒多是病毒感染引起急性上呼吸道炎症。

从症状上看，感冒初期也有鼻子痒、打喷嚏等症状，开始多为清涕，三五天后多为脓涕，大部分患者合并发热、咽喉痛等症状；过敏性鼻炎患者则表现阵发性喷嚏、清水涕，喷嚏一连十几个，不伴咽痛、发热等。

从病程上看，感冒为自限性疾病，7天～10天便能痊愈；过敏性鼻炎病程较长，且会反复发作。

规范治疗可控制鼻炎反复

魏树全强调，过敏性鼻炎有三个主要特点：反复发作、大多数患者闻到刺激气味易诱发咳嗽、过敏体质（如对花粉、螨虫等过敏）。所以，对于一些病情反复的患者应该注意鉴别，究竟是感冒还是过敏性鼻炎。

同时，他也特别提醒，得了过敏性鼻炎不需要灰心，不要因其根治困难而不好好控制病情，规范的治疗可以很有效地控制病情的发作及反复，避免因鼻炎加重诱发鼻窦炎、支气管炎、哮喘等其他更严重的疾病。他建议过敏性鼻炎患者及早就诊，按需用药。如果症状较重、合并哮喘病症的，需坚持持续、规范用药，减量或者停药也应事先征询专业医生意见。

过敏性鼻炎发作受自身和外界两大因素影响。对于自身因素，患者无法规避。所以，预防过敏性鼻炎应该从外界因素着手。魏树全建议，患者应首先进行专科检测明确过敏原，明确过敏原后避免接触或食用含相应过敏原的东西。南方最常见的过敏原是尘螨及花粉。因此，建议打扫卫生时或花开时节，应做好鼻腔防护，戴个口罩；新装修环境应保持通风等。

小陈的病例中，还有一点值得引起家长们重视。医生发现，小陈个子和同龄人相比明显矮小，分析其原因，有可能是因为他10多年来每次咳嗽时都使用了地塞米松的缘故。地塞米松是一种激素，长期应用激素会有明显副作用，对处于生长发育期的儿童来说危害尤其大。

通过全面评估之后，魏树全给予小陈鼻用表面激素喷鼻。和小陈过往接受的治疗不同，鼻用表面激素是局部治疗，全身吸收量非常少，不会影响全身的激素分泌，既避免了全身用激素带来的副作用，同时也能治疗过敏性鼻炎。同时，小陈再使用口服药物辅助治疗，咳嗽明显得到了缓解。（记者伍仞 通讯员魏星）