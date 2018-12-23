莲子银耳红枣汤。

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天寒地冻，冬季易导致人体气机、血运不畅，致使旧病复发或加重。“冬令进补，来年打虎”，平安过冬，不少人寄托在饮食进补上。北京中医医院呼吸科主任医师王玉光提醒大家，冬季饮食养生要以“均衡”为主。在“均衡”的前提下，应和中医“冬季肾脏当令”的理论，适当增加滋补肾脏的食物。

“冬季进补，最关键就是补肾。冬季在五脏上和肾相对应，还因为肾藏精、生髓，在人体中起着基础性的作用。”北京中医医院副主任医师孟广松说。

“冬天养生总则是防寒伤肾。”王玉光说，《黄帝内经》提到，一年四季，春夏秋冬，自然界的阳气运行状态分别有着“生、长、收、藏”的特点，冬天要 “闭藏”，就是封闭、收藏和储藏的意思。冬季3个月，是万物生机闭藏的季节。身体闭藏机能在冬天未能得到应有的养护，可能使供给春天时焕发生机的能量不足，导致四肢逆冷的病症。他强调，冬天要做到“三藏”：藏精、藏气及藏神。

冬天要藏精：中医的“精”指的是人体一切有形的精华物质，包括血、津、髓、水谷精微等。尽量避免剧烈运动、过度劳作。

冬天要藏气：寒邪容易伤害人体阳气。冬天养肾，要保护肾阳。护肾阳有“三多三少”：多穿衣服，多晒太阳，多吃滋补，少过多出汗，少过度劳累，少吃寒凉食物。

冬天要藏神：尽量做到心如止水，宁静淡泊，使自己的身体与心理处于平静状态，静心守神，不胡思乱想，以此来恢复精神和体力。

常言道：“药补不如食补。”王玉光说，冬季饮食养生原则是，日常饮食坚持五谷、五果、五畜、五菜和四气五昧的合理搭配，且不偏食、偏嗜、过食、暴食，这是古而不老的中医食疗学观点，也是现代科学所大力提倡的平衡饮食主张。北方冬季气候干燥，滋益阴精是养生的重要内容，最好能多吃白菜、银耳、木耳、枸杞、梨、猕猴桃等食物，少食辛辣厚味、烧烤油炸食物，平时还要注意多喝水，以免上火。

饮食以温热为主，如食用糯米、猪肉、羊肉、大枣、桂圆、芝麻、韭菜等，少吃冷饮、海鲜等寒性食物。多吃些坚果类食物，如核桃仁、榛子、松子、栗子等。孟广松提醒，煮粥熬汤可加一些沙参、黄芪、麦冬，但量不需要很多，毕竟是食补而非药补。

“冬季进补要以均衡为主，进补要因地制宜，因人制宜。因地制宜是指根据不同地理环境特点来选用适宜的食物，因人制宜是指根据人的性别、年龄、体质等来选用适宜的食物。”王玉光说。

《 人民日报 》（ 2018年12月22日 05 版）