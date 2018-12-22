孩子磕碰，伤口咋处理

孩子天性活泼，但免不了磕磕碰碰，这些伤痕该如何抚平？

疑问1：给孩子清洁伤口能用酒精、双氧水吗？

酒精和双氧水刺激性太强，最好不要给孩子消毒使用。而且，有时孩子的伤口靠近眼睛、鼻孔、口腔，如果用刺激性强的消毒水，可能误入眼睛、口腔，引起不适。建议选用无刺激性、没有颜色覆盖的消毒水，比如银离子敷料、银离子喷雾。

疑问2：所有类型的伤口都可以用创可贴吗？

创可贴可以用于小的割伤，起到短暂覆盖作用，防止细菌感染。若伤口渗血较多，一直用创可贴覆盖，容易成为细菌滋生的温床，反而影响伤口愈合。另外，不建议长时间使用创可贴，临床上一般用纱布。

疑问3：小孩缝针会不会留疤？

这取决于伤口大小、感染程度及医生技术等。对于一般伤口，清创缝合后会成为一条线，3个月后伤口就会淡化。如果损伤严重，或出现软组织损伤，可能出现疤痕，一般建议使用抗疤痕软膏。有些孩子伤口缝合后出现感染，需要二次清创缝合，可能也会出现疤痕。如果是清创缝合的伤口，越早缝合，功能恢复越好，疤痕也越小。

疑问4：经常换药能防止感染吗？

不同伤口要选择不同换药方式，有些伤口只需覆盖或限制运动即可，无需特别清洁。有些伤口渗出感染较多，应一天换药两三次。若伤口红肿，要局部保护，最好不要碰水。

疑问5：唾液可以消毒吗？

唾液在古代称为“金津玉液”，其主要成分是水和少量溶菌酶。口腔里有不同的细菌，它们在口腔里是有益的，不过出了口腔到皮肤表面就无法保证了，也许会变成有害菌或致病菌，容易造成伤口感染。

疑问6：能用红药水消毒吗？

红药水杀菌作用很弱，主要用于表浅的皮肤黏膜消毒。涂抹红药水，会掩盖伤口的本来面目，使得医生无法看清患处的真实情况，影响清创。紫药水也有同样的问题，目前这两种药水已不作为消毒用药。

疑问7：孩子受伤，怎样处理？

如果是擦伤、撞伤，伤口较浅，出血不多，可用无色、刺激性小的消毒剂擦伤口。轻度擦伤后，伤口要保持干燥，结痂后让其自然脱落。如果被利器深度划伤，要尽快就医。若被狗咬伤，处理有三步：1.立即冲洗。用肥皂水和流动清水交替冲洗伤口至少15分钟；若伤口较深，建议用碘伏清洗，或到医院清理。2.注射疫苗。3.注射血清。

需要提醒，孩子受伤后，要用清洁的纱布覆盖，及时就医处理，避免使用纸巾、棉布沾染压迫创口。如果被锐器损伤，建议到医院打破伤风疫苗，接种最佳时间是受伤后24小时内。▲