扬子江药业获“最美突出贡献纳税人”表彰

12月18日，泰州市税务局、市财政局联合泰州广播电视台举办泰州市首届“最美纳税人”表彰活动，扬子江药业集团荣获“最美突出贡献纳税人”称号，扬子江药业集团副董事长徐浩宇与会领奖。

据介绍，为树立依法诚信纳税鲜明导向，评选表彰先进典型，发挥纳税模范的示范带动作用，泰州市首届“最美纳税人”评选活动设置了六大奖项，分别是“最美突出贡献纳税人”“最美来泰投资纳税人”“最美节能环保纳税人”“最美科技创新纳税人”“最美创业富民纳税人”和“最美公益爱心纳税人”。从今年9月起，经推荐申报、审核初选、公众投票、专家评审等程序层层评选产生30名获奖单位。

徐浩宇副董事长在访谈中表示，多年来，扬子江药业始终坚持“质量第一，效益优先”的原则，大力实施“质量、创新双轮驱动战略”，以质量开拓市场，以创新厚积薄发。集团将积极响应党中央号召，实施大健康产业战略，不断开发独家名优中药品种，开拓医疗器械、保健品、特医食品领域，坚定不移地走现代化和国际化的道路。

据徐浩宇介绍，扬子江药业集团坚持依法治企，诚信经营，自觉履行纳税义务，连续11年跻身全国纳税500强、江苏省纳税500强，多年蝉联泰州纳税十强企业第一名，至今已累计向国家和地方缴纳税金210多亿元。