智飞生物捐赠1.59亿元，助力“中国女性宫颈健康关爱计划”公益项目

12月20日，“中国女性宫颈健康关爱计划”项目签约仪式在北京举行。仪式上，中国医药卫生事业发展基金会与重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“智飞生物”）共同签署了三年合作框架协议，三年内智飞生物将向中国医药卫生事业发展基金会捐赠总计1.59亿元人民币，共同推动中国女性宫颈健康事业的发展。

捐赠仪式

随着经济的飞速发展，女性在迎来更多机遇的同时，也面临着诸多疾病的威胁。调查显示，宫颈癌已成为发病率和死亡率最高的女性生殖器官恶性肿瘤。针对宫颈癌可以“预防”这一特点，2018年，在中国女性宫颈健康宣教计划的基础上，中国医药卫生事业发展基金会启动了“中国女性宫颈健康关爱计划”公益项目，重点针对宫颈癌三级预防中的一级预防开展相关公益活动。据悉，项目将为接种HPV疫苗的适龄女性在接种费用方面进行关爱补贴，以此带动更多女性参与到宫颈癌的一级预防工作中，降低我国女性宫颈癌的发病率。

中国医药卫生事业发展基金会作为一个全国性的社会公益组织，始终坚持“以人为本、扶困济贫，为人民的身心健康服务”的宗旨，通过普及医药卫生知识，倡导健康文明的生活方式，提高群众防病治病的意识和能力。中国医药卫生事业发展基金会副秘书长兼事业发展部主任王 丹表示：“预防胜于治疗。要遏制宫颈癌的上升势头，必须重视预防。我们将通过认真规划和研究，让这笔专项基金在宫颈癌的预防领域里有序落实，真正惠及广大女性及家庭，为‘健康中国2030’国家战略做出贡献。”

智飞生物成立十余年来一直积极投身公益事业，参与多项公益活动。本次更是携手中国医药卫生事业发展基金会，参与“中国女性宫颈健康关爱计划”公益项目，在未来3年内，向中国医药卫生事业发展基金会捐赠1.59亿元，助推中国女性宫颈健康事业发展。

谈及对“中国女性宫颈健康关爱计划”项目的支持，智飞生物董事长、总经理蒋仁生先生表示，此次捐赠主要有五方面的目的：一是推动中国女性宫颈健康事业的发展；二是降低中国女性宫颈癌的发病率；三是推动社会慈善事业的发展；四是推广公众健康教育；五是为受赠方的活动提供必要协助。“随着HPV疫苗在中国大陆区域的上市，宫颈癌的“一级预防”离我们又近了一步。但是，还有万千的女性，饱受宫颈癌疾病的侵袭，而尚未对预防有更清晰的了解和认识。作为一家有责任感的疫苗企业，我们深感责任的重大，我们迫切希望能够运用自身的资源和力量，为中国女性健康做一些实事，将更多地健康理念带给广大女性，我们希望通过我们的宣传和关爱，能够使接种HPV疫苗这一创新、安全、有效的宫颈癌预防解决方案，降低我国宫颈癌的发病率和死亡率，为广大中国适龄女性筑起一道坚固的‘健康防线’。”

签约仪式上，中国医药卫生事业发展基金会常务副理事长兼秘书长马玉和接受了智飞生物的公益捐赠，中国医药卫生事业发展基金会副理事长赵金相向智飞生物颁发了捐赠证书。（林成汉）