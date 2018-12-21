冬季寒气逼人，戴上一顶帽子，感觉会温暖许多。尤其对老人来说，头部最怕吹风，受寒后易出现头昏、头痛等症状。而且冬天有冰雪，路滑，万一有轻微碰擦，帽子可起到缓冲作用。不过，老人冬季戴帽子也有学问，下面详细介绍。

戴帽太久易脱发。经常戴帽子，会因为闷热、流汗，加剧皮脂腺分泌油脂，若清洁不当，易导致毛囊发炎，加剧掉发。长久戴帽会形成一个高温高湿的环境，不利于头发呼吸生长。特别是受帽沿压迫的发际线，更易脱发。所以，即使头发茂密的老人，也不能一直戴着帽子。早晚外出时戴，进入室内就该摘掉。正午阳光好的时候，也要让头发出来透透气。

帽子尽量宽松点。冬天寒风无孔不入，很多老人会选择比较紧的帽子。然而，过于紧绷的帽子或头套会延长血液流向毛囊的时间，不利于头发生长。选择帽子时，应考虑头围大小、头发所占的体积以及帽子洗后的缩水情况。尽量选择宽松、比头略大一点的帽子，戴上后不会紧压头发，留有透气余地。头发爱出油的老人最好戴轻薄款帽子；体质弱、易感冒的，戴呢料或毛线帽子。

1周洗1次。头皮皮脂分泌旺盛，加上出汗灰尘吸附，会使帽檐内或衬里油腻污秽，有异味，形成嗜脂性腐生真菌的繁殖环境。帽子不干净戴头上，可能与头皮摩擦引起毛囊炎。所以，帽子要多清洗，如果天天戴，应1周洗1次，用温热的肥皂水及软刷洗刷，再用热水漂洗干净。为便于清洗，也可在帽内垫一层薄布，方便换洗。但不要用不吸水、不透气的塑料布做衬里。

不要一顶帽子戴一冬。如果做不到1周清洗1次，帽子的使用寿命会大大缩短，老人可不要一个冬天只戴一顶帽子。建议准备2~3顶帽子，如一顶毛呢、一顶毛线、一顶棉的，视气温变化换戴，这样不仅舒适、清洁，还能起到不同的装饰美观作用。