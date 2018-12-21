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尝试自助机 首选老年科

医院信息化，老人怎么办

东南大学附属中大医院老年科主任医师 邹继红

2018年12月21日14:06 来源：人民网-生命时报

随着医院信息化程度提高，很多事情看上去方便了，打开手机轻松挂号，还能远程问诊，在家享受“一条龙”医疗健康服务。但对不会操作智能手机、电脑的老人来说，却有点犯难，特别是80岁以上的老人。

充分利用一站式服务中心。调查发现，某省大型三甲医院就诊患者中，中老年占比高达60%~70%。由于行动不便、接受新事物能力差等原因，不少中老年患者不会操作电脑、智能手机，依然倾向于传统的窗口挂号。如果实在不会用网络预约挂号，那就去现场挂号，也是一样的。建议到医院后，充分利用一站式服务中心，说明来院目的，然后取得帮助。

一些大型医院推出微信预约挂号的同时，也推出了现场预约挂号、电话预约挂号、诊间预约挂号等多种形式，老人如果无法使用网络，可通过电话、到现场等渠道进行预约。

尝试新事物，求教年轻人。网络预约挂号是时代的进步，老人不妨学学这些新事物，适应社会进步。如果自己学不会，就让年轻人教。子女、孙辈都可指导老人。

医院设置志愿者服务。医院可设置老人专窗，方便这类人群。现在很多大医院都安排工作人员在自助终端机旁，指导不会用的老人挂号。据悉，相比从前，如今自助机使用率高了不少，很多老人在工作人员一步步的指导下，学会了在自助机上挂号缴费。另外，现在微信预约挂号增多，医院对老年群体应重点照顾，多放一些专家号给现场挂号窗口使用，保证老人能挂到号。

首选挂号老年科门诊。有些老人，尤其是80岁以上，如不清楚看什么科、做什么检查，可首先选择挂号老年科门诊，向专家寻求帮助。

如今医疗资源紧张，挂号排队严重，医疗卫生机构应多普及网络预约知识，提高老人相应的操作能力，逐渐扩展智慧医疗带来的便利。另外，医院最好为老人开设绿色通道，简化就诊流程，努力提供更舒心便捷的就诊体验。（邹继红）

(责编：李轶群、杨迪)


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