要长寿，女养肝男养肾

俗话说男女有别，不仅外貌、生理结构不同，养生保健也存在很大差异。中医认为，女子以肝为本，男子以肾为根，女性肝气不舒，会出现月经不调等妇科疾病；男性肾亏精损，可引起脏腑功能失调，诱发不育、阳痿等男性疾病。因此，男女只有根据各自生理特点，有针对性地养生保健才能事半功倍。

叶天士在《临证指南医案》中提出“女子以肝为先天”，强调肝对女性的重要性。女性为阴柔之体，有经、带、胎、产、乳等生理特点，以血为本，以气为用。肝主疏泄，功能正常则全身气机升降、出入运行通畅、气血调和。肝还有贮藏血液和调节血量的功能，肝血充盈是女性维持正常生理特征的物质基础，孕期气血旺盛，胎儿才能发育正常，产后气血充盛，上行化为乳汁，依赖肝主疏泄与藏血的共同作用。

另外，肝为刚脏，喜调达而恶抑郁，若女性肝的疏泄功能失常、肝气郁结，会出现情绪抑郁、胸胁胀痛；肝气犯胃，则胃脘不适、腹痛泄泻；肝阳上亢，则头晕头痛、急躁易怒；肝血不足，则月经后错、量少。

女性日常养肝应注意4点：1.调养情志。由于肝喜疏恶郁，生气发怒易导致肝脏气血郁滞不畅而致病，女性应学会控制情绪，保持心平气和、乐观开朗。

2.多吃青菜。青色入肝，多吃青色食物能养肝，如青皮萝卜、芹菜、莴笋、菠菜等，可疏肝气、降肝火。

3.适量运动。建议女性经常到户外运动，可促进气血通畅。

4.按揉养肝穴位。大敦穴位于大拇趾（靠第二趾一侧）甲根边缘约2毫米处，按摩大敦穴能达到疏肝理气、清肝明目的功效。太冲穴位于足背侧，第一、二跖骨结合部之前凹陷处，常按摩刺激太冲穴，能很好地调动肝经的元气，恢复肝脏功能。

男子以肾为根，以精为本，肾主藏精，主生长发育、生殖等功能。男性生活中负担更多的压力及家庭责任，肾精耗损更大，容易出现力不从心、头晕眼花、腰酸背痛、记忆力下降等问题，因此男性更要补肾养肾，但不要盲目跟风，补肾不等于壮阳，应在日常生活中学会调养。

1.避免劳累，节制房事。体力劳动过重伤气，脑力劳动过重伤血，房事过度伤精。因此，男性要注意劳作有度，房事有节。

2.黑色食物补肾。男性可多吃些补肾食物，比如黑芝麻、黑木耳、黑米、黑豆等黑色食品，核桃、韭菜、虾等也有补肾养肾作用。

3.腰部按摩。腰为肾之府，可将双手对搓，以略觉发热为度，再将双手掌置于腰间，上下搓摩，直至腰部感觉发热为止，可起到疏通经络、行气活血、温肾壮阳的作用。

4.按摩涌泉穴。中医认为，涌泉穴是足少阴肾经的常用腧穴之一，位于足底部，蜷足时足前部凹陷处，约足底第2、3跖趾缝纹头端与足跟连线的前1/3与后2/3交点上，经常按摩可补肾固精。▲