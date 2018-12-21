天气骤冷 小心心梗发作

进入大雪节气，一年一度的严寒季节又将来临；我国大部分地区，尤其是北方多个省份，气温骤降，研究指出，寒冷天气的低气温和多风天气会引起皮肤血管收缩，增加心脏负荷，就可能诱发心梗。就此，本报记者采访了黑龙江省齐齐哈尔市中医医院脑病科主任、主任中医师乔虹，听他简要介绍了心梗预防保健要点。

预防三手段

乔虹强调指出，急性心梗病势汹汹，预防保健尤显重要，中医自古以来强调预防疾病的重要性。针灸作为中医的重要组成部分，有着明显的优势和特点，是中医“治未病”不可或缺的手段。针对急性心梗“未病、欲病、已病”三大阶段，以针灸为主的“未病养生、防病于先”“欲病救萌、防微杜渐”“瘥后调摄、防其复发”三种手段，可以很好地“治未病”，使患者远离急性心梗。

未病养生 防病于先

乔虹认为，未病先防包括对健康人群的预防保健和对某些年龄阶段特定人群的重点防护。对于急性心梗的预防，可常灸关元、足三里等穴，补益强壮，使机体正气充实，预防病邪入侵。

欲病救萌 防微杜渐

欲病指身体内已有治病因素或尚处于发病的萌芽状态，包含发病先兆、疾病高危人群等。其实，约半数以上的急性心梗病人在发病前数日多有乏力、胸部不适、活动后心悸、气急、烦躁、心绞痛等前驱症状。乔虹认为，中医穴位按摩是一种重要的防病治病手段，对于心梗的前驱症状可起到一定的缓解作用。

瘥后调摄 防其复发

乔虹指出，疾病康复阶段，需要提前采取巩固性治疗或预防性措施,防止疾病的复发。在急性心梗的预后康复中，穴位敷贴可发挥重要作用。

便秘是急性心梗的重要诱因，因此其在预防急性心梗的复发中非常重要。多项临床研究表明，根据患者证型，可予以不同的中药研末后，以蜂蜜或姜汁等调匀，贴敷于神阙穴，治疗便秘的效果明显；原发性高血压是急性心梗的重要危险因素，因此控制血压是预防急性心梗复发的重要一环。研究表明，将吴茱萸研细末，用醋调匀为糊状敷于双足涌泉穴具有较好的降压效果。

保健七要点

除了上述方法，在日常生活中，人们还要注意养成那些良好的生活习惯和饮食习惯，以加强心梗的预防与治疗呢？乔虹给出7点建议：

作息要有规律：不熬夜，每晚应睡足8小时，午睡30分钟~1小时。

适当体育锻炼：每天运动半个小时到一个半小时，以中等强度运动为主。要注意的是，如果运动时发生胸口不适症状，一定要休息，如果不适加重，要立即就医。

避免情绪波动：平时要注意不宜过喜、过怒、过悲等。

注意防寒保暖：在冬季，对于有晨练习惯的老年人来说，最好将锻炼安排在日出后或者午后。

清淡饮食：每日盐摄取量应低于6克；以菜籽油、花生油等作为烹调用油，避免食用含胆固醇高的动物内脏。

戒烟限酒：要戒烟，不过量饮酒，男性不超过25克，女性不超过15克为佳。

不暴饮暴食：应坚持“按时进餐、清淡为主、七八分饱、饭后散步”。（衣晓峰 巩盛况）