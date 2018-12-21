每天一份坚果控制体重

坚果富含不饱和脂肪酸、膳食纤维、蛋白质等有益成分，对心血管健康和记忆力都有帮助。近日，来自美国的两项新研究成果表明，从长远来看，坚持每天吃坚果可以防止体重增加，改善代谢健康。

哈佛大学公共卫生学院营养学系研究人员收集了2.5万名男性和10万名女性的健康数据，其中包含每四年统计一次的食物摄取种类及频率调查问卷。分析结果显示，在随访期内，每天用1份（约重28克）坚果或花生来代替红肉、加工肉、炸薯条、甜点等营养价值较低的食物，显著降低肥胖的风险。

研究人员指出，成年人平均每年会增加1磅（约合0.45千克）体重。这个数字看起来不大，但积累20年下来就不是个小数目了。一些人认为坚果是高脂肪、高热量食物，不敢多吃。事实上，适量吃一点反而有助于防止进入成年后缓慢的体重增加，减少患上与肥胖相关的各类疾病。

美国加州圣地亚哥州立大学运动与营养科学学院的研究人员对巴西坚果的降糖瘦身作用进行研究。两组参试者分别在正常饮食中加入含有相同热量和钠含量的36克椒盐卷饼或20克巴西坚果。每次试验间隔48小时。结果表明，巴西坚果引发的饱腹感更强，且进食40分钟后，与吃巴西坚果组相比，吃椒盐卷饼的参试者血糖和胰岛素水平显著升高。

研究作者认为，在同样的饱腹感之下，吃富含硒元素的巴西坚果可以稳定餐后血糖和胰岛素水平，有助于预防糖尿病及体重增加。（卢一飞）