什么是甲状腺？甲状腺结节又是什么？

视频回放：别让甲状腺结节成为你的心结

甲状腺，对于这个名词，大家一般都不会感到陌生，但是你知道甲状腺对人体有哪些作用吗？甲状腺容易发生哪些病变吗？医生口中经常提到的甲状腺结节又是什么呢？

甲状腺是人体非常重要的一个内分泌腺体，也是内分泌腺体中最大的一个。甲状腺位于颈气管的前方，甲状软骨的下方。有人说它长得像蝴蝶，也像古时候的盾甲，所以取名甲状腺。甲状腺组织实体里面有很多腺泡，腺泡上皮细胞可以合成、贮存和分泌甲状腺激素，可以促进机体新陈代谢，维持机体的正常生长发育，尤其是骨骼和神经系统的发育。

甲状腺对人体的用如此之大，但是它若是出现病变，对人体的危害也是巨大的。而甲状腺的病变可以从几方面来分类：1、甲状腺功能性疾病，比如甲状腺功能亢进、甲状腺功能减退等；2、炎症性甲状腺疾病，比如急性化脓性甲状腺炎、亚急性甲状腺炎和慢性淋巴细胞性甲状腺炎等；3、肿瘤性疾病，比如甲状腺良性结节和甲状腺恶性肿瘤等。

对于老百姓而言，最关心的应该便是甲状腺的肿瘤性疾病。但甲状腺结节又是什么，是肿瘤吗？其实甲状腺结节是一个很宽泛的名词，甲状腺内部出现了一个或多个组织结构异常的肿块，便可称为甲状腺结节。它初步被分为四类：第一类是增生性结节，比如结节性甲状腺肿；第二类是肿瘤性结节，大家比较关心的是良性还是恶性；第三类是囊肿，这个大部分都是良性结节；第四类是炎症性结节，比如亚急性甲状腺炎的时候可以合并结节，炎症性结节是一过性的，随着炎症的好转会自行消散。

甲状腺结节大多数都是良性，而患有恶性病变，也就是甲状腺癌的患者，在甲状腺结节患者中仅占5%-15%之间。

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专家简介：武晓泓，江苏省人民医院内分泌科主任医师、教授、博士生导师；中华医学会糖尿病学分会青年委员、中国研究型医院学会糖尿病学专业委员会委员、中国微循环学会糖尿病与微循环专业委员会委员、中国医师协会科学普及分会甲状腺科普专委会副主任委员、中国抗癌协会甲状腺癌专业委员会委员、中国医疗保健国际交流促进会甲状腺疾病分会委员等；

擅长：甲状腺结节临床评估（包括超声鉴别、细胞病理及分子诊断）及良性病变的非手术治疗、难治性甲亢和甲减、内分泌肿瘤（包括垂体疾病、甲状旁腺及肾上腺等）的临床诊治、糖尿病筛查（包括单基因突变型糖尿病的诊断）、胰岛功能评估、并发症及合并症的防治等。

出诊时间：周二下午，周五上午。