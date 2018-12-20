推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：开胃消食

推荐人群：冬季进补或饱餐后开胃

材料：大头虾6只，花甲250克，白蘑菇50克，番茄1个，冬阴功汤香料及酱包各1份，椰浆1罐，香茅、南姜、鱼露、香菜各适量（1~2人量）

烹调方法：将花甲加水养半天，洗净备用；把虾洗净，将虾头与身分离，去虾线；洗干净白蘑菇，切成两半；番茄切块；香茅裁段。将虾和花甲煸炒。在另一个锅上加水，加料包、酱包、番茄、白蘑菇、香茅、南姜煮汤，边煮边搅拌，根据个人口味加入椰浆、鱼露，最后倒入虾和花甲，将它们煮熟，撒上香菜即可。

汤品点评：冬阴功汤是一道著名的泰国菜，酸辣可口，很开胃。在泰语里，冬阴是酸辣的意思，功是虾的意思，冬阴功汤就是酸辣虾汤。冬季肉吃多了，饱饱滞滞的时候，来一份酸辣虾汤，美味又开胃。

汤中的虾、花甲属高蛋白低脂食材，相对红肉更易消化。另外，还可根据个人口味搭配白贝、墨鱼仔、鱿鱼、蟹等食材。汤中有番茄和白蘑菇增加风味，除此也可加入红萝卜、红黄椒、洋葱、芹菜等。虾性温，与花甲搭配一温阳一滋阴。此汤用已配好的料包和酱包，不用再加九层塔、柠檬叶、薄荷等配料，很适合在家制作。