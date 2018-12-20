基层卫生机构将获定向培养人才

昨日，市卫健委发布《北京市关于深化医教协同进一步推进医学教育改革发展的实施方案》。未来本市将采取定向培养方式，为基层医疗卫生机构和涉农地区培养医学专业紧缺人才。

在医学人才培养方面，本市将重点加强拔尖创新医学人才、应用型医学人才、中医药人才以及护理等医学相关专业人才等四类人才培养。全市每年新增研究生招生指标向医学专业倾斜，加大医学与交叉学科复合型创新医学人才培养力度。

与此同时，本市将逐步建立“5+3+X”连续统一的临床医生培养方式，到2020年，基本形成以自主培训人员为主的住院医师规范化培训机制，稳步推进专科医师规范培训。同时，完善西医学习中医制度，培养“西学中”领军领衔学者和骨干人才。加大护理本科教育规模，探索护理专业学位研究生和有限处方高级执业护士的协同培养。完善临床药学、检验技术、康复治疗、护理等医学相关专业的毕业后规范化培训制度。

本市将鼓励有条件的医院建立综合病房用于临床教学，2020年底前对承担高等学校临床教学和住院医师规范化培训任务的医院，全面开展临床教学基地评估，将建设一批市级临床教学示范基地、临床技能培训考核示范中心和示范教学门诊。

在完善人才激励机制方面，根据经济社会发展状况以及公立医疗卫生机构目标完成情况、服务质量、成本控制、重点紧缺专业临床能力建设、家庭医生签约服务等考核结果，合理确定公立医疗卫生机构薪酬水平和绩效工资总量，分配向高危岗位、创新岗位、高劳动强度和农村偏远地区岗位倾斜。完善绩效管理体系和内部分配机制，儿科、产科、精神科、病理等临床紧缺专业医务人员的收入水平不低于本单位同级别医务人员。落实全科医生培养与使用激励机制。落实公立医院用人自主权。（记者 徐晶晶）