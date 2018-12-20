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选药要格外小心 孕妇服用止咳药有禁忌

2018年12月20日09:04 来源：科技日报

咳嗽是呼吸系统疾病的常见症状之一，通常是由于感冒、气管炎、支气管炎、肺炎、肺结核等疾病引起。专家称，用于治疗咳嗽的很多止咳药对神经系统都有抑制作用，孕妇选择止咳药时要格外当心。

中国科技大学第一附属医院中医科主治医师徐媛媛介绍，西药中喷托维林（如咳必清）对呼吸道黏膜会产生麻醉作用，患有高血压或心功能疾病的孕妇服用后，会导致孕妇呼吸道阻塞，同时还可能致使胎儿发生缺氧和窒息；可待因、复方甘草合剂(含阿片)等吗啡类止咳药，可抑制胎儿呼吸，危害胎儿神经的正常发育，同时，这两种药还能对抗缩宫素(催产素)刺激子宫的作用而延长产程。

专家介绍，不少孕妇都认为中药副作用更小，因此咳嗽时常常服用中药止咳糖浆。但是不少中药糖浆中都有成分是孕妇禁用的。如远志止咳糖浆中的远志能有节律地刺激子宫，会引起阵发性宫缩，甚至会导致流产等严重不良后果。而含杏仁的止咳药中的苦杏仁苷经水解后，能产生微量氢氰酸，可危害胎儿发育甚至危及胎儿生命。

“还有常见的强力枇杷露中含有罂粟壳、薄荷，因此也不适宜孕妇服用。而在哺乳期的妈妈们也不可以服用。”徐媛媛说，对于孕妇和哺乳期妇女咳嗽一定要及时就诊，在医生的指导下选择川贝枇杷膏等温和的对症药物。（据新华社）

(责编：李轶群、杨迪)


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