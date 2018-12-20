鼻出血 你会正确止血吗

秋去冬来，鼻出血旺季又至。各年龄段患者均可面临鼻出血困扰。一旦发生，该如何止血呢？

首先，患者和家属都应该保持镇静，因为紧张可导致血压升高、出血加剧。出血少量且出血在鼻腔前部的患者（尤其儿童和青少年）可用指压法。患者静坐低头，手指捏紧双侧鼻翼或将出血侧鼻翼压向鼻中隔10～15分钟，如果血仍然从口流下，可能没能有效压迫出血点，可向上再压紧，延长压迫的时间。同时用冷水袋或湿毛巾敷前额和颈部，促使血管收缩，减少出血。如果家中有止血粉、麻黄碱滴鼻剂等，可蘸在棉片上，塞入鼻腔，并用手指加压。这些方法没能止住出血时，应该尽快就医。一般取坐位或半卧位，如果患者出现了脸色苍白全身无力出冷汗、胸闷等虚脱、休克症状，可以取平卧低头位，拨打120。

需要注意的是，千万不要相信止血偏方。例如，鼻出血时头后仰、举胳膊、用流水冲洗鼻腔——这些方法并不能有效止血，并且血液被咽下会导致呕吐及胃部不适。血流至咽喉部会导致呛咳，加重出血，甚至引发窒息。塞纸巾、塞植物叶子——此类方法可能短暂压迫止血，但会损伤鼻黏膜，甚至引起鼻腔感染。

为什么会发生鼻出血呢？鼻出血的原因有局部和全身两类。局部因素包括鼻腔结构因素、外伤、炎症、肿瘤、鼻腔异物等。全身因素，凡可引起血压增高、凝血功能障碍、血管张力改变等的全身性疾病都可以引起鼻出血，如妊娠、高血压、风湿热、白血病、尿毒症、营养障碍和维生素缺乏、内分泌失调、有机磷中毒等。

鼻出血重在预防。保持居住环境温湿度适宜。温度宜保持在18～20℃，空气湿度≥60％。气候干燥的季节，鼻腔内可滴些薄荷石蜡油等，保持鼻腔的湿度。饮食方面，多吃新鲜的蔬菜、水果，补充足量的维生素，忌辛辣刺激饮食，戒烟酒。勿挖鼻、揉鼻，避免儿童往鼻腔放置异物。避免用力擤鼻、剧烈咳嗽、弯腰低头、用力排便等容易导致鼻出血的动作。积极治疗引起鼻出血的局部和全身性疾病，以免出血反复。老年性鼻出血患者多伴有高血压、冠心病、支气管炎等，应积极控制原发病，尤其是高血压病患者，须尽快将血压控制到正常或接近正常的水平。

此外，如果鼻腔经常少量出血，或鼻涕中带血，要警惕鼻腔、鼻窦、鼻咽恶性肿瘤，应尽早去医院确诊。（袁蕙芸整理）