警惕笑气成瘾损伤脊髓神经

近日，东南大学附属中大医院神经内科、心理精神科先后接诊了两名浑身无力、不能行走的年轻人。经详细询问和仔细排查，两人无法行走的原因竟是吸食笑气成瘾导致的脊髓神经损伤。

患者小严今年18岁，一年多前在酒吧里第一次吸食笑气，之后频繁吸食，逐渐成瘾。不久前，小严在家中突感浑身无力，并栽倒在地，被紧急送往中大医院救治。影像检查发现，患者的脊髓神经出现明显病变，最终被确诊为亚急性脊髓联合变性。中大医院神经内科医生吴迪分析，由于患者长期吸食笑气，导致体内维生素B12缺乏，持续发展造成神经损伤。经及时治疗，小严逐步恢复行走能力。另一位患者小夏由于吸食笑气，造成脊髓神经不可逆性损伤、下肢瘫痪，还出现了精神活性物质所致精神障碍。

东南大学附属中大医院麻醉科主任邱晓东指出，笑气是临床常用的麻醉剂，主要用途是镇痛。吸食浓度过高会引起吸食性的低氧，甚至造成缺氧。长时间缺氧会引起中枢神经系统损伤，甚至心跳骤停。

江苏省卫生法学会副会长胡晓翔建议，对于笑气，应从源头加强管理，建立登记制度，限定购买者年龄及用途，确保交易过程可追溯。卫生、教育部门应加强健康宣教，让青少年远离笑气。（记者程守勤）