泉州2018年全面启动医联体建设 多项举措补齐医疗短板

为补齐医疗资源短板，２０１８年，泉州市继续深化“医改”，加快医疗卫生项目建设，全面启动医联体建设，推进分级诊疗，强化疾病防控能力，加快全市卫计事业发展。

组建市第一医院医疗集团

医联体是指区域医疗联合体，是将同一个区域内的医疗资源整合在一起，通常由一个区域内的三级医院与二级医院、社区医院组成一个医疗联合体。今年，泉州市全面加快组建城市医联体、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作等紧密型医联体模式。

实施过程中，泉州市重点完善“四个机制”，形成“四个共同体”，完善畅通双向转诊机制，形成服务共同体；完善权责一致引导机制，形成责任共同体；完善利益分配机制，形成利益共同体；完善区域医疗资源共享机制，形成管理共同体。

在市级层面，泉州市组建市第一医院医疗集团，把老年医院、妇产医院等市级医院全部纳入。

推进13个医疗卫生重点项目

除医联体外，今年泉州市继续推进市、县13个医疗卫生重点项目，总投资90.89亿元，年度计划投资15.25亿元，采取“一对一”挂钩督办、挂图作战等方式，保质提速推进。重点支持泉州市老年医院、妇产医院等12个市、县项目，对补齐老年康复、妇产等医疗卫生短板发挥直接作用。

鼓励社会办医方面，重点扶持发展老年康复、中医药、儿科、职业病防治、精神卫生等，与公立医院实现优势互补、错位发展。

泉州市还将搭建区域医疗影像云平台和县域医学影像诊断中心，推进市、县、乡三级医疗机构健康数据与信息的互通、共享和管理。

提升疾控机构检验检测能力

在强化疾病防控能力上，泉州市从今年起，连续三年将市、县两级疾控机构实验室检验检测能力建设纳入泉州市市委市政府为民办实事项目，每年投入1400万元，支持机构更新、添置仪器设备。

接下去，疾控部门将贯彻市委市政府《关于加快医疗卫生事业发展的实施意见》，认真实施《泉州市疾控机构检验检测能力实施方案（2018-2020年）》。以传染病、饮用水、公共场所卫生等检测能力为重点，找准差距、制定措施，合理购置仪器设备，建立科学方法，强化人员培训，有效带动基层实验室提升卫生检测尤其是应对突发公共卫生事件的快速诊断能力，从根本上解决疾控事业发展的技术支撑问题。（林言）