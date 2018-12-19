银蛇奖，上海卫生系统青年人才最高荣誉奖，自1989年至今，正好30年。所谓“三十而立”，“银蛇奖”一路见证着上海卫生系统的改革脚步和奋斗历程。

近几年，上海市肺科医院荣誉不断。有人计算，几乎每两周，上海市肺科医院就能收到一个“喜报”。

作为我国可以开展所有肺移植术式的单位，上海市肺科医院胸外科成立了肺移植中心，目前保持着肺移植5年生存率和手术成功率两项国内领先，并开创性地完成了亚洲首例肺再移植术、国内首例活体肺叶移植术及国内首例肺移植同期联合双侧肺减容手术，起到技术引领的作用。

2017年5月，上海市第十六届“银蛇奖”获奖名单公布，上海市肺科医院张鹏榜上有名。银蛇奖是上海卫生系统青年人才最高荣誉奖，从1991年起，银蛇奖每两年评选、表彰一次。银蛇奖获得者中，如今有的已经成为院士或者学科带头人。

同济大学属上海市肺科医院张鹏荣获二等奖（同济大学官网）

这个奖项来之不易。据文汇报的报道：“张鹏博士是在导师指导下完成亚洲首例再次肺移植术和国内首例活体肺叶移植术，肺移植整体长期生存率达国际先进和国内领先水平。”

肺科医院能取得如此多的成绩，源于医院在管理创新和人才培养制度创新上的不懈努力。

近些年，肺科医院的肺移植工作正在如火如荼开展，包括如单肺移植、双肺序贯移植、活体肺叶移植（国内首例）、肺再移植（亚洲首例）、肺移植同期联合双侧肺减容手术（国内首创）以及开展ECMO在危重患者肺移植中的应用，手术成功率及术后生存率均居国内前列。

据悉，上海肺科医院有这样一个档案，上面记载了医院医生的手术权限。它不仅仅记录的是权限，更深一层我们可以理解为记录的是一份沉甸甸的责任，是一名医生神圣的职责！

“优秀的外科医生，除了医德高尚，在医术上还要有创新精神。特别重要的是，行医者应该求真务实，不可追求虚饰。为了秀技术，手术范围过大，最要不得。”亚洲著名胸外科专家、上海市肺科医院胸外科主任姜格宁说道：“打个比方，针对目前肺部小结节病历增多的现象，该不该开掉？何时手术？外科医生应根据对患者的创伤、生存期做判断，有的小结节完全可以5年后再开，乱开刀、大手术、秀手术等等，都是医生对专业认识不足造成的。”“一把小刀，一份大任”这八个字阐释了一名老医生的初心。

有句话是这样说的，“年轻医生有年轻医生的平台，资深医生有资深医生的任务——人尽其才”。作为三甲医院的医生，必须完成科研任务，搞科研并不是为了凑论文，而是梳理和总结自己的临床经验，将经验变成标准、指南，最终指导临床实践，为患者提供更好的诊治服务。其实，笔者认为亦如此，有名的医生不是获得了什么荣誉，而是在患者心里获得了良好口碑、在医院里医治好了无数的患者、在临床上突破了无数难关更好的服务病人，不求名利追求品德高尚。

对于患者他们不知道“银蛇奖”意味着什么，但是他们知道好大夫能够很细心的为他们治病，不留余力的真诚的对待患者。

上海市肺科医院只诊治某个单一器官的疾病，只看肺部疾病。要解释这家医院为何如此特立独行，我们可以八个字诠释“医者仁心，不忘初心”。这是一种社会责任，小到肺部小结节大到肺移植手术医院都能够为患者提供精准的诊断和治疗，患者需要什么，医院就提供什么医疗服务。不断跟踪疾病谱的变化，有预见性地建设学科，使得医院可以不断满足患者需求，得到患者的信任。

“银蛇奖”，始终在鞭策医者“不忘初心、追求卓越”， 比荣誉更有价值的，是因职业荣誉感提振而产生的职业使命感。（连帆 贾振）